PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * FESTIVAL DELLA FAMIGLIA 2020: « L’EVENTO INAUGURALE ON-LINE SI TERRÀ LUNEDÌ 30 NOVEMBRE ALLE 15.00 »

Si alza il sipario sul Festival della famiglia 2020.L’evento inaugurale online si terrà lunedì 30 novembre ad ore 15.00.

Ritorna l’atteso appuntamento annuale con la kermesse del Festival della famiglia. Quest’anno al centro della manifestazione il tema “La società trasformata: verso un’economia della sostenibilità? Sfide e opportunità dopo la pandemia da Covid-19”. La manifestazione è coordinata dall’Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili in collaborazione con il Comune di Trento, l’Università degli Studi di Trento e con il patrocinio del Dipartimento per le politiche familiari della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La kermesse sarà come sempre arricchita da un variegato programma di workshop e seminari fruibili in modalità online a partire da lunedì 30 novembre fino a venerdì 4 dicembre. Sul sito del festival sono stati pubblicati anche gli “Atti del Festival della famiglia 2019”.

L’Agenzia provinciale per la famiglia, natalità e politiche giovanili inaugura l’edizione online del Festival proponendo dirette streaming in facebook e sul canale youtube (tutti i dettagli su.

Il programma per lunedì 30 novembre 2020 prevede due conferenze: l’evento inaugurale del Festival e il workshop a cura di tsm-Trentino School of Management.

PROGRAMMI:

Lunedì 30 novembre – EVENTO INAUGURALE DEL FESTIVAL DELLA FAMIGLIA

ORARIO: 15.00 – 17.00

A cura di Agenzia per la famiglia della Provincia autonoma di Trento

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina facebook @trentinofamigliapat e sul canale Youtube “Trentino Famiglia” .

L’evento apre ufficialmente la nona edizione del Festival della famiglia. In presenza di rappresentanti istituzionali della Provincia autonoma di Trento, del Governo italiano e di istituzioni e amministrazioni comunali nazionali, gli esperti introdurranno il tema della kermesse portando riflessioni sul tema del Festival: “La “società” trasformata: verso un’economia della sostenibilità? Sfide e opportunità dopo la pandemia da Covid-19”.

Lunedì 30 novembre COSA CI INSEGNA UNA PANDEMIA SFIDE PER UNA NUOVA SOSTENIBILITÀ SOCIALE

ORARIO: 9.00 – 13.00

A cura di tsm-Trentino School of Management

Per partecipare al seminario è necessario iscriversi tramite il sito di tsm:

Un incontro seminariale per approfondire il tema del rapporto tra l’impatto della crisi e le ricadute sociali generate dall’emergenza Covid-19, con l’intento di riflettere sulle sfide della ripartenza per evidenziarne criticità ma anche la responsabilità condivisa a livello di sistema nazionale e locale. Esperti e studiosi si confronteranno con uno sguardo che spazia dalla società alle organizzazioni, ai luoghi di lavoro e alle città. Una particolare attenzione sarà riservata all’ esperienza della ripresa sociale ed economica nella Provincia autonoma di Trento.

