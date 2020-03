PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * EMERGENZA CORONAVIRUS: « TRECOVID19, LA APP PER PER I CITTADINI PER TENERSI AGGIORNÀTI, SVILUPPATA DA TRENTINOSALUTE4.0 APSS E FBK »

Sviluppata da TrentinoSalute4.0 in collaborazione con Provincia, Apss e Fbk. TreCovid19, la App per per i cittadini per tenersi aggiornati sull’emergenza coronavirus in Trentino.

Hai dubbi o domande sull’emergenza coronavirus, vuoi sapere quali sono le misure previste in Trentino? Quali numeri contattare in caso di necessità? Da oggi è disponibile la App TreCovid19, all’indirizzo https://trecovid.apss.tn.it e sviluppata in accordo tra Provincia autonoma di Trento, Azienda provinciale per i servizi sanitari e Fondazione Bruno Kessler, con il coordinamento di TrentinoSalute4.0.

La App è in continuo aggiornamento e nei prossimi giorni saranno rilasciate nuove funzionalità per il monitoraggio remoto delle persone in isolamento e dei pazienti positivi al coronavirus curati al domicilio. L’App riporta anche le informazioni contenute nella pagina del sito istituzionale della Provincia dedicata al coronavirus, creata dall’ufficio stampa.

“Nei giorni dell’emergenza – ha spiegato l’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia Stefania Segnana – anche TrentinoSalute4.0 ha raccolto la sfida, offrendo aiuto ai cittadini e affiancando medici e operatori. Abbiamo intercettato l’esigenza di molte persone di ottenere informazioni accreditate e affidabili, in mezzo a tanta disinformazione che ha causato e continua a causare incertezze e paure”.

La App è stata sviluppata per tutti coloro che in Trentino vogliono tenersi aggiornati sull’emergenza del virus Covid-19 (COronaVIrus Disease 19) e leggere notizie certificate da fonti ufficiali quali Provincia autonoma di Trento e Azienda sanitaria, ma anche Ministero della Salute.

Uno strumento in più che permette a chi lo consulta di evitare di navigare in rete su siti diversi, rischiando di perdere le informazioni ufficiali. Con tutte le comodità tipiche delle App fruibili da cellulare.

Chiunque potrà accedere per trovare le ultime notizie, i numeri utili da contattare in caso di necessità, le linee guida, i numeri dei contagi in Trentino, in Italia e nel mondo, approfondimenti, siti di riferimento, vademecum, aggiornamenti video, ricevere informazioni sui comportamenti da adottare e trovare velocemente i link ai siti di riferimento, i decreti e le ordinanze del Governo provinciale e nazionale.

Ma non solo. TreCovid19 è una App semplice e intuitiva, facile da navigare, che offre anche l’opportunità di vedere i video tutorial prodotti dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari per i cittadini, le campagne di comunicazione promosse dalla Provincia, le puntate di “Trentino News” e, nella sezione “aggiornamenti video”, le conferenze stampa giornaliere. In “Follow us” (Seguici!) sono indicati anche i canali Social Network di Provincia, Azienda sanitaria, Fondazione Bruno Kessler e TrentinoSalute4.0.

“In tempi in cui le notizie false dilagano, uno strumento capace di affiancare i canali istituzionali e di convogliare e raggruppare i documenti e le informazioni provenienti solo da fonti ufficiali, è più che opportuno” – spiega Giancarlo Ruscitti, dirigente generale del Dipartimento Salute e politiche sociali.

“Oltre a fornire informazioni aggiornate ai cittadini la App sarà un valido supporto per i nostri operatori che in questi giorni sono in prima linea per vincere la guerra contro il coronavirus. Con questo strumento i medici riusciranno ad effettuare una prima valutazione sullo stato di salute dell’assistito e decidere se procedere ad ulteriori modalità di presa in carico secondo le procedure definite” – dice Paolo Bordon, direttore generale dell’Azienda sanitaria di Trento.

Ad oggi, TreCovid19 è rilasciata con un primo set di funzionalità, principalmente finalizzate al miglioramento delle comunicazioni ai cittadini. “Stiamo lavorando già alle nuove funzionalità” – aggiunge Diego Conforti, direttore dell’ufficio Innovazione e ricerca del Dipartimento salute e politiche sociali della Provincia. “In particolare, ad una evoluzione che consentirà di monitorare da remoto le persone in quarantena e i pazienti positivi al virus, curati a domicilio”.

Grazie alla App potranno inserire le informazioni sul loro stato di salute (auto-monitoraggio) e gli operatori sanitari da remoto potranno monitorare i dati. Il cittadino/paziente (o la persona che se ne prende cura) dovrà garantire l’adesione alle indicazioni fornite dagli operatori sanitari e inserire con regolarità i dati richiesti. (a cura di Uffici stampa PAT/TS4.0 e Ufficio comunicazione APSS).

Link utili:

Per accedere a TreCovid19: https://trecovid.apss.tn.it

Siti istituzionali dedicati al coronavirus:

Ufficio Stampa PAT: https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/CORONAVIRUS-Aggiornamenti-e-comunicazioni

FBK: https://www.fbk.eu/it/initiative/menoviruspiuconoscenza/

APSS: https://www.apss.tn.it/-/covid19