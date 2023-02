CASTELLO BUONCONSIGLIO (TN) * VALORIZZAZIONE EDIFICIO: « A METÀ MARZO SARÀ COMPLETATA LA NUOVA ILLUMINAZIONE NOTTURNA, BASATA SUL RISPARMIO ENERGETICO »

11.45 - lunedì 27 febbraio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

A metà marzo sarà completata la nuova illuminazione notturna del Castello del Buonconsiglio che si basa su risparmio energetico e valorizzazione dell’edificio. Ancora poche settimane e al Castello del Buonconsiglio saranno ultimati i lavori dei primi due lotti relativi alla nuova illuminazione notturna del maniero che andrà a valorizzare i giardini e i quattro corpi di fabbrica che formano il castello, ovvero Castelvecchio, la Giunta Albertiana, il Magno Palazzo e il camminamento verso Torre Aquila. Il primo lotto, da poco ultimato, ha comportato la sostituzione dei proiettori ‘a scarica’ con quelli a tecnologia Led nei giardini. L’ intervento è stato realizzato anche per favorire l’accesso dei visitatori lungo il passaggio interno alle mura parallelo al marciapiede di via Bernardo Clesio.

Già ora il colpo d’occhio che si prova osservando di notte il maniero è emozionante: un’illuminazione a 360 gradi rende mozzafiato la vista del castello sia da via Bernardo Clesio sia da via della Cervara, suggestivo lato che fino ad oggi non era mai stata illuminato. A fine giugno 2023 sarà poi conclusa anche l’ultima parte del progetto che prevede l’illuminazione delle mura esterne lungo via Bernardo Clesio.

Complessivamente il nuovo gruppo di proiettori, che utilizza una tecnologia notevolmente evoluta rispetto a quella del passato, è a LED con una temperatura colori pari a 2700° K ed ha una gestione da remoto che permette di ottimizzare l’accensione e lo spegnimento e quindi il risparmio energetico. Rispetto al precedente sistema del 2006 questi nuovi proiettori hanno un rendimento superiore e un decadimento della luminosità inferiore al 95% dopo i primi 5 anni, avendo in conclusione una durata superiore a 100.000 ore di utilizzo.

I fari si accendono mezz’ora dopo il tramonto ed alle due di notte l’intensità di luminosità si riduce al 30% e si spengono mezz’ora prima dell’alba. Il nuovo sistema di illuminazione, che può variare da un colore giallo più caldo ad uno bianco freddo, esalta le differenti parti architettoniche dell’edificio tramite il fascio luminoso che viene proiettato da sud rievocando la luce solare allo scopo di caratterizzare attraverso giochi di luce e d’ombra alcuni dettagli come gli erker, i bastioni, le finestre, la Torre Granda o la Loggia Veneziana.

Il progetto completo prevede la possibilità di cercare di riproporre il colore della luce solare che alla sera risulta calda riprendendo il colore del tramonto e pian piano nella notte fino alla mattina vira in una tonalità un po’ più fredda raccordandosi con il colore del sole all’alba. Fino al 2022 il Castello del Buonconsiglio era stato solo parzialmente illuminato durante le ore notturne con pochi proiettori ormai obsoleti che non garantivano né risparmio energetico né una buona illuminazione, mentre da tempo era stata avviata la sostituzione progressiva delle vecchie apparecchiature di illuminazione delle sale interne con luci a LED. Il museo, seguendo anche quanto richiesto dalla mozione n.9 del 2019 del Consiglio provinciale di Trento che auspicava l’idonea valorizzazione del maniero con una migliore illuminazione dell’edificio e delle mura, ha così avviato questo progetto curato dall’architetto Adriano Conci, direttore dell’Ufficio tecnico, e approvato dalla Soprintendenza per i Beni culturali.