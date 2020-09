PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * ELEZIONI COMUNALI: « IL “GRAZIE” DEL PRESIDENTE FUGATTI AI CANDIDATI E ALLE CANDIDATE »

Elezioni comunali: il “grazie” del presidente della Provincia ai candidati e alle candidate.

Mentre si avvia a conclusione lo scrutinio delle schede di questo appuntamento elettorale, che avrà una “coda” ad ottobre con alcuni ballottaggi, il presidente della Provincia autonoma di Trento rivolge un ringraziamento ai candidati e alle candidate che si sono “messi in gioco” per concorrere ad uno degli impegni più significativi per chi ha cuore la propria comunità: l’amministrazione del bene pubblico.

“Il voto è un momento fondamentale per la democrazia. – sottolinea il governatore del Trentino – Da parte della Provincia, oltre ad esprimere un apprezzamento per l’impegno profuso dai candidati di ogni schieramento politico in questa campagna elettorale e a complimentarci con i vincitori, un ringraziamento sentito va a tutti coloro che si sono recati alle urne per esercitare il loro diritto al voto, talvolta superando anche timori alimentati dai tempi difficili che la pandemia purtroppo ci ha costretto ad affrontare.