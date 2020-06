VVF RIVA DEL GARDA (TN) * RAZZO DI SOCCORSO TRA SPONDE DI LIMONE E MALCESINE: « ESITO NEGATIVO DALLE PERLUSTRAZIONI, UTILIZZARLO IMPROPRIAMENTE CONFIGURA IL REATO DI PROCURATO ALLARME »

Questa notte verso le ore 00:40 veniva avvistato da passanti un razzo di soccorso a luce rossa tra le sponde di Limone e Malcesine. Immediatamente si attivavano due unità nautiche dei VV.F. Volontari di Riva e la Guardia Costiera di Salò. Nonostante l’ora e le avverse condizioni meteo con vento circa 30 nodi da sud e la pioggia battente gli equipaggi dopo aver effettuato un prima perlustrazione a pettine nelle rispettive direzioni si sono incontrati in zona centro lago per il successivo coordinamento.

Anche la seconda perlustrazione dava esito negativo. I razzi di soccorso sono parte integrante della dotazione di sicurezza di bordo dei natanti da diporto. Una volta sparato, il dispositivo raggiunge i circa 300 metri di altezza proiettando una luce rossa brillante che dura sui 40 secondi e una successiva discesa di circa 5 metri al secondo. Utilizzarlo impropriamente configura il reato di procurato allarme e sollecita particolarmente l’apparato del soccorso. Per questo motivo rammentiamo di non utilizzarlo a fini goliardici. Qualora partisse inavvertitamente basta chiamare il 112 per segnalare l’equivoco.