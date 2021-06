PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * COVID: « IL BOLLETTINO DI VENERDÌ 18-6 / ZERO DECESSI / 390.865 VACCINAZIONI / CALA IL NUMERO DEI RICOVERATI »

Zero decessi, 390.865 vaccinazioni. Cala il numero dei ricoverati. Coronavirus: dal bollettino di venerdì 18 giugno 2021.

Torna a zero il dato relativo ai decessi da Covid-19 in Trentino. Lo certifica il bollettino quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che dà conto anche di 2 nuovi casi positivi al molecolare e 6 all’antigenico. Dai molecolari è arrivata anche la conferma di 5 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.Intanto le vaccinazioni hanno superato quota 390.000 mente, con i 20 indicati oggi, il numero dei guariti da inizio pandemia sale a 44.176.

Tra i nuovi positivi oggi troviamo 1 bambino con meno di 2 anni, 2 persone in fascia 60-69 anni ed altre 2 over 80. I pazienti covid in ospedale scendono ulteriormente: oggi sono 10 di cui 2 in rianimazione.

I tamponi analizzati sono stati circa 1.600 (479 molecolari e 1.122 rapidi). Questi i dettagli sulle vaccinazioni: stamani le somministrazioni sono arrivate a quota 390.865, comprese 144.865 seconde dosi.

Nel numero totale rientrano anche le 65.391 dosi per gli ultra ottantenni, le 80.833 in fascia 70-79 anni ed altre 87.316 dosi per chi ha un’età compresa fra i 60 ed i 69 anni.