COMUNE DI TRENTO * CUOCO A TEMPO DETERMINATO: « LE DOMANDE DI AMMISSIONE DEVONO ESSERE PRESENTATE ENTRO IL 12 GIUGNO »

Cuoco a tempo determinato: domande aperte fino al 12 giugno. Il servizio Personale informa che sono aperti i termini per partecipare alla selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per assunzioni con rapporto di lavoro a tempo determinato nella figura professionale di cuoco specializzato.

Per essere ammessi gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti titoli di studio: licenza della scuola dell’obbligo e attestato di qualifica biennale di cuoco oppure diploma professionale triennale di cuoco.

La graduatoria sarà formata attribuendo punteggio esclusivamente ai periodi di servizio, prestati nella figura professionale di cuoco specializzato (categoria B, livello evoluto o ex IV qualifica funzionale) svolti fino al 31 dicembre 2019 e prestati in qualità di lavoratore dipendente presso il Comune di Trento, altri Comuni del Trentino o presso asili convenzionati con il Comune di Trento o altri Comuni del Trentino, altri Enti pubblici, secondo le modalità definite nell’avviso di indizione della selezione.

Le domande di ammissione alla procedura devono essere presentate entro le ore 12 di venerdì 12 giugno 2020.

Copia integrale del bando e del modulo per la presentazione della domanda di ammissione sono pubblicati sul sito del Comune.

Per eventuali informazioni è a disposizione lo sportello polifunzionale del servizio Personale, contattabile telefonicamente (0461/884272 – 884282) nei seguenti orari: lunedì, martedì e mercoledì dalle 8.30 alle 12.30, giovedì dalle 8 alle 16, venerdì dalle 8.30 alle 12.