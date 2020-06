PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS: « I DATI A LUNEDì 22/6 – ZERO DECESSI E UN UN NUOVO CASO POSITIVO CHE NON PROVIENE DA RSA E NON è MINORENNE »

Coronavirus: zero decessi, un positivo. Un nuovo caso positivo in Trentino, secondo il rapporto di oggi dell’azienda provinciale per i servizi sanitari.

Si tratta di un soggetto con sintomi, che non proviene da Rsa e non è minorenne.

Anche oggi fortunatamente non si registrano decessi, né ricoveri in ospedale a causa del Covid19.

I tamponi analizzati sono stati 498, tutti a cura di APSS.

Dal Commissariato del governo arrivano infine i dati relativi all’attività delle forze dell’ordine: 1373 persone controllate (nessuna sanzione) e 345 verifiche in esercizi commerciali (1 sanzione).