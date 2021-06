PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « BOLLETTINO AL 21 GIUGNO, QUARTO GIORNO SENZA DECESSI E SOLO 2 NUOVI CONTAGI SU 542 TAMPONI »

Coronavirus: i dati di lunedì 21 giugno.Quarto giorno senza decessi e solo 2 nuovi contagi su 542 tamponi.

Per il quarto giorno consecutivo nessun decesso in Trentino a causa del Covid-19 e sono soltanto 2 le persone risultate contagiate nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dall’odierno bollettino dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che ci ricorda anche che le vaccinazioni sono arrivate a quota 402.393, di cui 154.067 seconde dosi.

I due nuovi casi di positività, di cui uno nella fascia di età fra i 60 ed i 69, sono emersi dai 417 tamponi rapidi antigenici effettuati, mentre nessun nuovo caso è stato riscontrato dai 125 tamponi molecolari processati da Apss che hanno confermato 2 positività emerse nei giorni scorsi dai test rapidi. Resta invariata la situazione negli ospedali con 11 pazienti ricoverati, di cui due in rianimazione. Ieri nessun nuovo ingresso e nessuna dimissione.

Tornando al dettaglio delle vaccinazioni, 65.522 dosi hanno interessato cittadini over 80, mentre 82.032 dosi sono andate a persone fra i 70 ed i 79 anni. Le dosi somministrate a cittadini compresi nella fascia di età fra i 60 ed i 69 sono 89.181.