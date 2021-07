PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * ALA – INAUGURAZIONE CAMPI TENNIS: SPINELLI, « RAPPRESENTA UNA BELLA OCCASIONE, LO SPORT È AGGREGAZIONE E CRESCITA DI COMUNITÀ »

L’assessore all’inaugurazione dei campi di tennis di Ala. Spinelli: “Lo sport è aggregazione e crescita di comunità”.

Lo sport come aggregazione, valori positivi, occasione di crescita per la comunità. Una realtà nella quale la Provincia autonoma di Trento è fortemente impegnata e così farà anche in futuro sostenendo i progetti dei territori. È il messaggio portato ad Ala dall’assessore Achille Spinelli, che ha partecipato in rappresentanza della Giunta provinciale all’inaugurazione dei nuovi campi di tennis di via dei Mille, riqualificati grazie ad un intervento finanziato dall’Amministrazione provinciale. All’evento hanno partecipato il sindaco Claudio Soini con la giunta comunale, i rappresentanti del Tennis club Ala che gestisce la struttura, il presidente di Federtennis in Trentino Marcello Russolo, oltre che la parlamentare Vanessa Cattoi, l’ex assessore provinciale Tiziano Mellarini, gli appassionati della disciplina e la popolazione.

“Questa è una struttura molto bella” ha esordito Spinelli, intervenendo nel momento di ritrovo ospitato dal campo di gioco. “Mi auguro possa divenire un centro aggregatore non solo per la comunità di Ala, che aveva bisogno di un impianto così efficiente e di qualità, ma per un territorio più vasto, dunque per tutto il Basso Trentino”.

“Ringrazio – ha continuato l’assessore – la struttura del Tennis club di Ala, che ho avuto modo di conoscere per la grande passione che contraddistingue questa realtà, per la grande voglia di fare il massimo per questo sport. L’inaugurazione del centro sportivo rappresenta una bella occasione. Per fortuna siamo riusciti a trovare i fondi necessari per realizzare tutto questo”.

Il sindaco Soini ha espresso “grande soddisfazione” a proposito della riqualificazione, condotta – ha sottolineato – attraverso un intervento che ha visto anche un importante investimento del Comune, oltre a quello provinciale: “Di strutture come questa non ce ne sono molte in Vallagarina. Sviluppare il centro sportivo per il tennis ad Ala porterà visibilità al territorio. Grazie all’impegno del Tennis club e grazie alla Provincia che è sempre vicina a questi progetti. La sinergia messa in campo fra associazione, Amministrazione provinciale e comunale ha fatto sì che l’opera venisse realizzata”. Russolo, alla guida della Federtennis provinciale, ha sottolineato come l’impianto potrà far crescere il circolo e il pratica tennis in Trentino.

Due i campi riqualificati, di cui uno coperto, che formano il circolo tennis di via dei Mille all’interno del parco Bastie di Ala. L’obiettivo del Tennis club è sviluppare la pratica della disciplina ad Ala e in Vallagarina e far crescere la scuola tennis, che attualmente coinvolge una quarantina di bambini.