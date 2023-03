GUGLIELMI (FASSA) * SCUOLA PRIMARIA MASSAR DI VIGO: « QUALE FUTURO PER I PERCORSI DI ISTRUZIONE? HO INTERROGATO L’ASSESSORE PAT BISESTI »

17.26 - martedì 14 marzo 2023

Scuola primaria G.B. Massar Vigo di Fassa – Quale il futuro dei percorsi di scuola primaria della Massar di Sèn Jan?

Nell’ultima sessione in Consiglio provinciale ho interrogato l’assessore competente Mirko Bisesti sulla vociferata chiusura della scuola elementare di Vigo di Fassa, per sapere quali siano le intenzioni della Giunta, sentita la Scola ladina de Fascia, sul futuro dei percorsi di scuola primaria dell’istituto di Sèn Jan G. B. Massar per i prossimi anni scolastici (visto che la situazione demografica prevede una diminuzione iniziale del numero degli alunni, ma un successivo aumento).

L’assessore ha ricordato le politiche della Giunta in termini di scuola in relazione al calo demografico, un calo drastico sulle scuole dell’infanzia e che ora sta iniziando a riguardare anche le primarie.

Si conferma comunque, ha detto l’assessore, la linea della Giunta e dell’assessorato, di far si che le scuole sui territori possano sempre esserci anche a fronte di numeri esigui (che attualmente vedono una scuola con 38 bambini divisi in 5 classi). Investire nella scuola, ha dichiarato, significa investire nella comunità, deve essere un lavoro fatto a 360 gradi Ho voluto ringraziare l’assessore per la passione e l’attenzione costante alle problematiche dell’ istruzione e delle minoranze linguistiche trentine.

Resta indubbia la potestà d’autonomia decisionale della Scola ladina de Fascia, come la mia convinzione, e quella di tante famiglie che mi hanno contattato, che un presidio d’istruzione cosi qualificato e d’eccellenza non possa essere chiuso per nessun motivo, se non quello di un inesistente risparmio di risorse pubbliche e aggravio di spesa per le famiglie.

*

Luca Guglielmi

Consigliere provinciale Trento (Gruppo Fassa)