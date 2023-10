PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * RIMOZIONE LUPI: « AVVOCATURA E SERVIZIO FORESTALE PREPARERANNO GLI ARGOMENTI, PER L’UDIENZA DI MERITO DEL 7/2 »

12.47 - mercoledì 11 ottobre 2023

Rimozione dei lupi: la Provincia difenderà il provvedimento in udienza. Il Tribunale amministrativo ha confermato la sospensione dell’autorizzazione alla rimozione dei lupi. Avvocatura e Servizio forestale prepareranno gli argomenti per l’udienza di merito del 7 febbraio.

Gli animalisti avevano impugnato entrambe le autorizzazioni alla rimozione dei lupi rilasciate dalla Provincia: quella del 9 settembre per l’alpeggio sui monti di Fundres e quella del 15 settembre per l’alpeggio nel Comune di Castelbello. Con due distinte ordinanze il Tribunale amministrativo aveva sospeso i provvedimenti per il prelievo di due lupi ciascuno.

Queste ordinanze sono state confermate dal Tribunale amministrativo ieri (10 ottobre), in udienza collegiale. Non ci saranno rimozioni almeno fino all’udienza di merito del 7 febbraio 2024. I giudici amministrativi hanno tuttavia respinto la richiesta degli animalisti di sospendere anche le disposizioni attuative della legge provinciale sul lupo, vale a dire la delimitazione delle aree di protezione dei pascoli.

Gli esperti del Servizio forestale e l’Avvocatura della Provincia prepareranno insieme le argomentazioni per l’udienza di merito. In quella sede, la Provincia difenderà con i mezzi legali a propria disposizione l’autorizzazione alla rimozione dei lupi.