CORPO VOLONTARI VVF – ANDALO (TN) * CIMA PAGANELLA: « INTERVENTO PER INCENDIO AL QUADRO DELLA CABINA ELETTRICA DELLA SET»

I Vigili del Fuoco Andalo sono intervenuti questa mattina a Cima Paganella, in supporto al personale SET, per un incendio al quadro della cabina elettrica. Dalla caserma è partita una prima squadra composta da tre Vigili del fuoco, saliti in quota con fuoristrada, attrezzature e zaini estintori, ai quali in un secondo momento si sono aggiunti altri due volontari con l’Aps 4×4.

Spento rapidamente l’incendio, i pompieri hanno provveduto ad areare il locale con ventilatore e a controllare lo stesso avvalendosi della termocamera.

Una curiosità: due dei cinque vigili del fuoco di Andalo intervenuti, di professione elettricisti, hanno una formazione specifica per quanto riguarda interventi di questo tipo, avendo seguito alcuni anni fa un apposito corso per operare nelle cabine elettriche della Set.

Foto: Corpo vv.f. di Andalo