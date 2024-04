PROTEZIONE CIVILE * MALTEMPO: « NEVE A QUOTE COLLINARI, IN PIEMONTE – EMILIA ROMAGNA – LIGURIA »

16.43 - domenica 21 aprile 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Maltempo: neve a quote collinari in Piemonte, Emilia-Romagna e Liguria

Allerta gialla in tre regioni

Una vasta area depressionaria, posizionata sull’Europa centro-settentrionale, convoglia aria fredda dalla Scandinavia verso l’Italia, causando un peggioramento delle condizioni meteorologiche sulle regioni settentrionali, accompagnato anche da precipitazioni nevose fino a quote collinari.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede dalla sera di oggi, domenica 21 aprile, nevicate a quote superiori a 600-800 metri, in locale abbassamento fino a 400 metri, su Piemonte meridionale, Emilia-Romagna occidentale e Liguria centro-orientale, con apporti al suolo moderati fino a localmente abbondanti.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, lunedì 22 aprile, allerta gialla su alcuni settori di Lombardia, Emilia-Romagna e Marche.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatt