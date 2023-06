PRESIDENZA CONSIGLIO PAT * INCONTRO CON DELEGAZIONE SERBA: « RICORDO ASSEMBLEA LEGISLATIVA, A PETAR MAMULA CONSEGNATA L’AQUILA DI SAN VENCESLAO »

15.59 - venerdì 16 giugno 2023

Poco fa la sala Aurora di palazzo Trentini è stata animata dalla presenza di alcune decine di ospiti, in Trentino per l’occasione del raduno culturale dei gruppi folcloristici composti dai giovani della diaspora serba, provenienti anche da Italia, Croazia, Germania e Svizzera. Il presidente Walter Kaswalder aprirà domani a Calliano il programma di questa festa, ma già oggi pomeriggio ha fraternizzato con la delegazione di serbi giunta nella sede consiliare guidata dal naturalizzato trentino Giorgio Milanovic, presidente dell’associazione culturale Vidovdan Trentino Dolomiti.

Con lui c’era Petar Mamula, che è vicepresidente della Regione croata Primorsko-goranska, con capoluogo Fiume, un territorio con una felice caratteristica: durante la guerra nell’ex Yugoslavia, questo lembo nord-ovest della Croazia è riuscito ad evitare il coinvolgimento nel sanguinoso conflitto interno ed etnico. Kaswalder ha salutato calorosamente gli ospiti, ha brevemente raccontato la storia e le caratteristiche dell’autonomia speciale trentina, ha poi voluto sottolineare che siamo tutti figli della stessa Europa.

A Mamula, imprenditore agricolo, ha rivolto anche l’invito a tornare per un’approfondita visita dei nostri centri di ricerca come la Fondazione Mach, nonché delle migliori aziende vitivinicole. All’ospite di riguardo – che ha spiegato come l’obiettivo di questo e altri suoi viaggi istituzionali sia quello di andare a vedere da vicino come vivono i connazionali sistemati all’estero – il presidente Kaswalder ha consegnato una targa ricordo dell’assemblea legislativa, con l’Aquila di San Venceslao.