POLIZIA DI STATO * CAPODANNO: « SUI SOCIAL ISTITUZIONALI LANCIATO L’HASHTAG #FESTEGGIAINSICUREZZA, PER SALUTARE IL 2023 SENZA CORRERE RISCHI » (VIDEOCONSIGLI ARTIFICIERI)

#Festeggiainsicurezza il Capodanno con i consigli degli artificieri della #PoliziadiStato.

Acquista sempre prodotti pirotecnici legali e utilizzali con cautela, in ambienti aperti e lontano da bambini e oggetti infiammabili. Molto spesso, infatti, si corrono rischi non calcolati e l’esplosione di un botto artigianale e illegale, come mostrato nel video, può causare lesioni fisiche gravi. Bastano pochi accorgimenti per divertirsi e festeggiare in sicurezza l’inizio del nuovo anno