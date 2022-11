FLP * STATO – REGIONI: « IL COMMISSARIATO DEL GOVERNO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO DIMENTICATO DAL MINISTERO DELL’INTERNO »

10.55 - sabato 19 novembre 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Siamo venuti a conoscenza che in data 13 ottobre 2022 il Ministero dell’Interno ha trasmesso alle OO.SS. nazionali l’elenco delle Prefetture assegnatarie di ben 400 funzionari di 3^ area destinati a svolgere attività connesse ad interventi del PNRR “Piano Nazionale Ripresa Resilienza”.

Ai predetti 400 funzionari se ne aggiungeranno altri 179 provenienti dallo scorrimento di una graduatoria di idonei al concorso Ripam “Riqualificazione Pubblica Amministrazione”. Il tutto, in applicazione dell’art. 12 D.L. n. 68/2022, finalizzato a garantire il supporto alle Amministrazioni locali (regioni, province, comuni) titolari di interventi del PNRR per gli adempimenti di monitoraggio, controllo e rendicontazione dei finanziamenti, con particolare riferimento al controllo sul divieto di doppio finanziamento, sui conflitti di interesse nonché sui controlli antimafia.

Ebbene, con nostro grande stupore e incredulità, abbiamo scoperto che tra tutte le province d’Italia manca quella di Bolzano!

Come se quest’ultima non fosse destinataria di fondi del PNRR o che non ha bisogno di controlli e/o monitoraggi.

La mancata assegnazione di personale a Bolzano è un fatto gravissimo.

Gli Uffici del Commissariato vivono una inaccettabile carenza di personale e quindi ci saremmo aspettati l’assegnazione di un buon numero di funzionari. Almeno così come è avvenuto nel vicino Commissariato di Trento, con un bacino di utenti/cittadini simili a Bolzano, dove sono state assegnate numero 9 unità di personale (7 dal PNRR e due dallo scorrimento del concorso Ripam).

Oltretutto, le assunzioni sono a tempo indeterminato e quindi, i neo assunti, una volta terminato lo specifico mandato ricevuto dallo Stato per i predetti controlli, si dice entro il 2026, rimarranno nelle Prefetture a rimpinguare gli organici che sono sempre più ridotti all’osso.

Un’occasione persa che non sappiamo come poter recuperare. La FLP “Federazione Lavoratori Pubblici” ha provato a capire cosa è successo. Abbiamo chiesto informazioni agli Uffici del Commissariato del Governo di Bolzano sulla mancata assegnazione di funzionari dal contingente nazionale. Questi, candidamente, ci hanno risposto di non sapere nulla e che la novità di queste assunzioni l’avevano ricevuto grazie alla nostra Organizzazione Sindacale.

Abbiamo cercato di contattare il Ministero dell’Interno per capire di chi è la responsabilità di questo corto circuito istituzionale. Soprattutto per comprendere in base a quale criterio sono stati determinati i posti assegnati alle Prefetture e del perché si sono dimenticati del Commissariato del Governo di Bolzano.

Naturalmente senza esito!

Facciamo quindi appello ai mass media per rendere pubblico questo incidente, affinché anche alla Provincia di Bolzano vengano immediatamente assegnate le risorse umane per adempiere agli obblighi di legge previsti dal citato D.L. n. 68/2022. Anzi, con più personale rispetto ad altre Prefetture con le medesime dimensioni, visto che a Bolzano c’è un ulteriore difficoltà operativa dovuta alle traduzioni ed al bilinguismo.

In conclusione, non vorremmo che si ripetesse quanto è già successo con l’Ufficio per il Processo negli Uffici Giudiziari del Distretto della Corte d’Appello di Trento, competente anche per Bolzano, che risulta a tutt’oggi l’unico in Italia a non essere stato ancora attivato (gli altri sono operativi da circa 10 mesi), a causa di incomprensioni e/o altro… tra il Ministero della Giustizia e l’Ente Regione T.A.A. che, rammentiamo, ha la delega sulla Giustizia!

A questo punto l’interrogativo è: gli Uffici che operano nella Regione Autonoma T.A.A. sono più importanti o meno importanti del resto d’Italia?

*

La Segreteria Regionale F.L.P.

G. Vetrone