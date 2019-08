PAT * “VIVERE IL PARCO”: « APPUNTAMENTO MUSICALE CON IL TRIO TIED & NYCKLED, SABATO 31/8 ALLE 18  »

“Vivere il Parco” chiude i concerti estivi con la musica barocca. Sabato 31 agosto alle 18 appuntamento musicale con il trio Tied & Nyckled

Ultimo appuntamento dell’itinerario musicale “Vivere il Parco”, la rassegna estiva che ha proposto generi e stili musicali diversi, pensati per portare i suoni fra gli alberi ed i fiori. Nel Parco delle terme di Levico, sabato 31 agosto alle 18, presso l’installazione Sequoia, è previsto un concerto di musica barocca del trio Tied & Nyckled.

Più che positivo il bilancio dell’iniziativa, che ha visto la presenza nel parco di centinaia di persone: il pubblico ha mostrato di gradire molto gli appuntamenti con la musica proposti dal Servizio sostengo occupazionale e valorizzazione ambientale della Provincia autonoma di Trento.

Il trio, composto da Jurgen De Bruyn alla tiorba, Didier François alla viola d’amore a chiavi (nyckelharpa) e Clémence Schiltz alla viola da gamba, propone brani di compositori barocchi francesi come Robert de Visée, Marain Marais, François Couperin e gioca sulle melodie, trasformandole con arrangiamenti e interpretazioni personali.

Tra le proposte non mancano le danze tipiche, come la passacaglia, la ciaccona o il rondò, brani e strutture che permettono l’improvvisazione dei singoli musicisti. Nel periodo barocco queste danze erano utilizzate esclusivamente nell’ambito dalla musica colta, per poi successivamente venire proposte in tanti altri contesti. Gli strumenti di questa formazione sono molto singolari: sopravvissuti grazie alla passione di singoli musicisti, li ritroviamo in questo progetto, riproposti nel loro suono unico ed eterno.