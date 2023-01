17.24 - giovedì 26 gennaio 2023

Il ministro Locatelli domani in Trentino. Domani il ministro per la disabilità, Alessandra Locatelli, sarà in Trentino per alcuni appuntamenti istituzionali. Al mattino è previsto un incontro con la Giunta provinciale di Trento e subito dopo si recherà sul Monte Bondone dove sono in programma i campionati assoluti di Sci Alpino e Sci Nordico.