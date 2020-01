PAT * VISITA MINISTRO BOCCIA: « SABATO 18/1 SARà RICEVUTO DAL PRESIDENTE FUGATTI E DAGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA PROVINCIALE »

Sabato in Provincia la visita del ministro Boccia. Sarà ricevuto dal presidente Fugatti e dagli assessori della Giunta provinciale.

Annunciata in occasione di un incontro che il presidente Fugatti aveva avuto a Roma all’indomani dell’insediamento del nuovo ministro, la visita istituzionale di Francesco Boccia si concretizzerà sabato mattina, 18 gennaio.

Il responsabile del dicastero agli Affari regionali sarà infatti accolto in piazza Dante dal presidente Fugatti e da alcuni assessori della Giunta provinciale per quella che è una preziosa occasione di approfondimento dei temi dell’autonomia e delle dinamiche finanziarie che rendono concreta l’azione di autogoverno, in continuità con quanto il presidente Fugatti ha già portato all’attenzione del ministro in occasione di precedenti colloqui a Roma.

Al termine dell’incontro è prevista una conferenza stampa. I colleghi giornalisti sono cortesemente invitati alle ore 10 nella sala stampa del Palazzo della Provincia.