PAT * VIABILITÀ: « SITUAZIONE ORE 16.30, PER QUESTIONI DI SICUREZZA RIMANGONO ANCORA CHIUSI ALCUNI TRATTI STRADALI »

17.21 - venerdì 3 novembre 2023

Viabilità: la situazione delle strade di competenza provinciale alle 16.30.Le precipitazioni sono in esaurimento, diverse vie ancora chiuse a causa di smottamenti o ruscellamenti. La perturbazione è in fase di esaurimento sul territorio provinciale. Nonostante la situazione viaria sia in netto miglioramento, per questioni di sicurezza rimangono ancora chiusi alcuni tratti stradali coinvolti da ruscellamenti, smottamenti, ristagni d’acqua o allagamenti. Si raccomanda a tutti gli automobilisti la massima prudenza e moderazione della velocità per la presenza di irregolarità del fondo stradale, ruscellamenti e/o ristagni d’acqua in carreggiata, soprattutto nei sottopassaggi. Nelle località montane, mediamente oltre i 1.300 metri di quota, è caduta la neve e in questi contesti è fortemente raccomandato l’utilizzo degli pneumatici invernali o catene montate.

Di seguito la situazione della viabilità di competenza provinciale alle ore 16.30:

ALTA VALSUGANA – ALTOPIANO FOLGARIA – LAVARONE – LUSERNA e di PINÈ

Tutte le strade sono aperte.

BASSA VALSUGANA – TESINO

Chiusura invernale della SP 31 del Passo Manghen dal km 17+000 al km 31+500. Le restanti strade sono tutte aperte.

PRIMIERO

Tutte le strade sono aperte.

VALLI DI CEMBRA, FIEMME E FASSA

Chiusa SS 50 al km 105+800 in località Forte Buso (Comune di Predazzo), per abbondanti ruscellamenti che attraversano la sede stradale. SP 71 al km 15+200 località Sevignano (Comune di Segonzano), istituito senso unico alternato per smottamento. Chiusa la SP 31 del Manghen dal km 32+500 al km 38+550 per pericolo smottamenti. SS 612 della Val di Cembra rimane a senso unico alternato per smottamenti al km 3+400 (località Maso Franchi) e al km 7+400 (località Ceola). Le restanti strade sono tutte aperte.

TRENTO – MONTE BONDONE – PAGANELLA

Chiusa la galleria di Chiusole (Comune di Pomarolo), lungo la SP 90 Destra Adige, per ristagno d’acqua in carreggiata. Deviazione in loco. Chiusa la SP 58 di Faedo al km 5,100 circa a monte dell’abitato di Faedo. SP 131 dir Verla al km 4,000 circa istituito il senso unico alternato per smottamento. Tutte le restanti strade sono aperte.

VALLE DI NON

Rimane chiusa in via precauzionale la SP 14 del lago di Tovel in località Santa Emerenziana al km 1,530 circa per pericolo caduta sassi. Chiusa la SP 55 dir Lover per cedimenti del piano viabile al km 0+600 circa. SP 73 Destra Anaunia: permane senso unico alternato causa smottamento al km 4,000 circa, nel Comune di Denno. Le restanti strade sono tutte aperte.

VALLE DI SOLE

Tutte le strade sono aperte. Si segnala la diffusa presenza di buche nella pavimentazione.

CHIESE, GIUDICARIE, RENDENA

Tutte le strade sono aperte. Sulla SS237 del Caffaro a Cologna, senso unico alternato all’occorrenza, per lavori in corso.

ALTO GARDA E LEDRO

Permane chiusa la SP 48 del Monte Velo in località Gazzi per smottamento. Chiusa la SP 245 di Santa Massenza per caduta massi. Le restanti strade sono tutte aperte.

VALLAGARINA

Chiusa la SP 20 del Lago di Cei, nel comune di Villalagarina, al km 5,000 circa, per marcato ruscellamento in carreggiata. Chiusa la SP 90 1° tronco diramazione Borghetto per allagamento sottopasso ferroviario. Le restanti strade sono tutte aperte.