PAT * TRENTODOC FESTIVAL: ZANOTELLI E FAILONI, « ESPERIENZA VOLANO DELL’ENOTURISMO, COINVOLGERÀ OSPITI E RESIDENTI »

Il calendario “Trentodoc in Cantina” prevede attività come degustazioni di nuove annate, occasioni di convivialità in cantina, picnic in vigna con il produttore, passeggiate all’aria aperta, performance di musica e momenti di intrattenimento. Esperienze enogastronomiche.

Non mancano gli eventi di enogastronomia in abbinamento alle bollicine di montagna: dal brunch di Monfort nella splendida cornice del Giardino dei Ciucioi (sabato 23 settembre) al menù a base di cucina di montagna dello chef Alessandro Gilmozzi del ristorante El Molin* di Cavalese accompagnato da diverse variazioni di Trentodoc, organizzato da Cesarini Sforza Spumanti (sabato 23 settembre). Altemasi propone una degustazione Trentodoc in abbinamento ad alcune preparazioni con erbe spontanee e selvatiche (sabato 23 settembre), all’interno di Maso Toresella.

S’ispira alle bollicine di montagna il pranzo di Fondazione Edmund Mach, preparato dagli allievi della scuola (venerdì 22 e sabato 23 settembre), e di Bellaveder (venerdì 22 settembre), dove il menù è studiato, realizzato e servito dagli studenti del Centro di Formazione Professionale Enaip Alberghiero e Ristorazione di Ossana.

Tra le varie alternative per la cena, Valentini di Weinfeld (sabato 23 settembre) organizza “Food & Sparkles” per un pasto a tema Trentodoc, Cenci Trentino presenta un percorso di assaggi alla scoperta di sei diverse etichette da degustare insieme ai piatti degli chef Riccardo Bosco del Ristorante Bovin di Levico e Andrea Dellagiacoma della Pescheria Dellagiacoma di Borgo Valsugana (venerdì 22 settembre), Conti Bossi Fedrigotti seleziona per ogni portata una diversa annata, introdotta dal produttore (venerdì 22 settembre).

Trentodoc può essere servito a tutto pasto e, per questo, in calendario, compaiono le soluzioni più diverse in tema di abbinamenti: dai prodotti tipici del territorio – nella proposta di Cantina Toblino (venerdì 22 e sabato 23 settembre) e di Cantina di Riva (venerdì 22 settembre) – al pesce di lago per Madonna delle Vittorie, (venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 settembre), fino alle crudités e alle specialità mediterranee per Moser (domenica 24 settembre, con musica dal vivo) e per Cantina Salizzoni (venerdì 22 settembre). I sapori d’autunno trentino sono il fil rouge della cena organizzata da Mas dei Chini (venerdì 22 settembre). Il momento speciale di abbinamento nel pomeriggio è dedicato da Pisoni F.lli alla pizza(sabato 23 settembre) mentre l’aperitivo della domenica di Maso Martis comprende le interpretazioni della pasta, in collaborazione con lo chef Cristiano Tomei del ristorante L’Imbuto di Lucca e con Pastificio Felicetti (domenica 24 settembre). Degustazioni.

La manifestazione comprende anche esperienze di approfondimento sulle bollicine di montagna come “Alla scoperta dell’affinamento sur lies” pensato da Ress per saperne di più della lavorazione sui lieviti (sabato 23 e domenica 24 settembre) o “Da 0 a 100 mesi di lavorazione sui lieviti”, proposto da Endrizzi insieme alla presentazione in anteprima del docufilm sulla famiglia Endrici della regista Katia Bernardi (domenica 24 settembre). Spagnolli Spumanti organizza un evento per conoscere il processo di vinificazione del Pinot nero (venerdì 22 e sabato 23 settembre) e Letrari dedica un appuntamento alle Riserve formato magnum (venerdì 22). Cantina Aldeno (venerdì 22 settembre), Maso Nero (sabato 23 settembre) e San Michael(domenica 24 settembre) organizzano una verticale di diverse annate dei loro Trentodoc. Non mancano le occasioni per conoscere meglio la sboccatura: da Cantina Furletti Gabriele, che propone Trentodoc in degustazione prima e dopo questa pratica (venerdì 22 settembre), e da Balter, dove imparare la tecnica à la volée e personalizzare la propria bottiglia da portare a casa come cadeaux (venerdì 22 settembre). Ferrari Trentopropone, infine, un approfondimento sul rosato, con degustazione dai vini-base o mosti ai Trentodoc finiti, composti da sole uve Pinot nero e Chardonnay. All’aria aperta.

Per i viaggiatori amanti dello stare all’aria aperta, completano il calendario l’enotour di Borgo dei Posseri con picnic, dotati di calice e cestino gastronomico (domenica 24 settembre), la passeggiata nei vigneti della Piana Rotaliana dedicata al racconto della leggenda del dragone e del cavaliere di Mezzocorona di Cantina Endrizzi Elio e F.lli (venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 settembre), la visita guidata di Ferrari Trento che apre al pubblico Villa Margon, residenza rinascimentale di proprietà della famiglia Lunelli (sabato 23 e domenica 24 settembre). Per i più sportivi, Revì organizza una pratica yoga immersi nella natura (sabato 23 settembre) e Cembra cantina di montagna propone attività di trekking tra i vigneti della Valle di Cembra alla scoperta della viticoltura eroica di montagna (sabato 23 settembre). Musica e arte.

“Trentodoc in Cantina” è pensato anche per gli appassionati di musica e arte: Rotari propone una serata dal titolo “Un nuovo classico”, all’insegna di bollicine di montagna e abbinamenti, “svago e divertissement” (sabato 23 settembre), Tonini Viticoltori in Isera ospita nel cortile della sua cantina, racconti di vendemmia con musica (domenica 24 settembre) e Corvée accompagna la degustazione delle etichette Trentodoc con canti popolari di montagna, interpretati da cori alpini (domenica 24 settembre).

Fra gli appuntamenti con musica per l’aperitivo – da Cantina Mori Colli Zugna, per un momento di relax e musica (venerdì 22 settembre), e da Cantina d’Isera, dove Trentodoc è servito con sboccatura à la volée (sabato 23 settembre).

Viticoltori in Avio accoglie i winelover all’interno del magnifico Castello di Avio con una cena nella Locanda, in collaborazione con FAI Fondo per l’Ambiente italiano (sabato 23 settembre), Cantina Sociale di Trento sceglie l’artista Lorenza Aldrighetti come protagonista di una performance all’interno dell’enoteca ARTèCRU (venerdì 22 settembre), De Vigili organizza un percorso artistico tra i vigneti (sabato 23 settembre) e Mittestainerl’aperitivo a bordo piscina (venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 settembre). Anche per le famiglie.

La manifestazione è anche a misura di famiglie: Pravis apre le porte della sua cantina con il “Kids harvest lab”, attività didattica che spiega le fasi di lavorazione della vendemmia ad adulti e bambini (sabato 23 settembre), e Cantina Salim presenta un percorso sensoriale dal titolo “Dall’uva alla bottiglia” fra le pergole del maso pensata per persone di ogni età e seguita dalla possibilità di guardare le stelle con il telescopio (venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 settembre). TRENTODOC IN CANTINA Venerdì 22 settembre Cantina Endrizzi Elio e F.lli

Ore 9.00, durata 2 ore

TRENTODOC ALLA SCOPERTA DELLA LEGGENDA DEL BASILISCO

Visita guidata della casa spumantistica, passeggiata nei vigneti della Piana Rotaliana e visita alla sede storica, nella quale si terrà la degustazione di Trentodoc Basiliscus accompagnato da un tagliere di salumi trentini, con il racconto della leggenda del dragone e del cavaliere di Mezzocorona, dalla quale prende il nome

Cantina Endrizzi Elio e F.lli, Via Rotaliana 10, Mezzocorona (TN)

Modalità di partecipazione: Su prenotazione, almeno due giorni prima dell’evento

Costo di partecipazione 12,00 € a persona

Info e prenotazioni: endrizzivini@endrizzielio.it, 340-6624091 Madonna delle Vittorie

Ore 12.30, durata 2 ore e 30′

IL PESCE DI LAGO INCONTRA TRENTODOC

Un coinvolgente pranzo con menù a base di pesce di lago, accompagnato a tutto pasto dai Trentodoc Madonna delle Vittorie

Madonna delle Vittorie, Via Linfano 8, Arco (TN)

Modalità di partecipazione: Su prenotazione, almeno due giorni prima dell’evento

Costo di partecipazione 70,00 € a persona

Info e prenotazioni: agritur@madonnadellevittorie.it, 0464 – 505432 – Manzi Paolo

www.madonnadellevittorie.it Bellaveder

Ore 12.30, durata 3 ore

“VECCHIE” BOLLICINE INCONTRANO UNA GIOVANE BRIGATA

Pranzo che prevede un menù studiato, realizzato e servito dagli studenti della scuola alberghiera in abbinamento a vecchie annate di Trentodoc Nature Riserva di casa Bellaveder.

* in collaborazione con: Centro di Formazione Professionale Enaip Alberghiero e Ristorazione di Ossana

Bellaveder

località Maso Belvedere 1, San Michele all’Adige (TN)

Modalità di partecipazione: Su prenotazione

Costo di partecipazione 45,00 € a persona

Info e prenotazioni: info@bellaveder.it, 0461-650171 Spagnolli Spumanti

Ore 14.00, durata 4 ore

DISÌO: GENESI DEL BLANC DE NOIRS

Presente, futuro e passato di Trentodoc Disìo Blanc de Noirs: visita al vigneto, processo di vinificazione del Pinot nero con degustazione vini base e vecchie riserve provenienti dall’archivio storico

Spagnolli Spumanti, frazione Covelo 115, Cimone (TN)

Modalità di partecipazione: Su prenotazione

Costo di partecipazione 40,00 € a persona

Info e prenotazioni: info@spagnollispumanti.it, 346-0120817 Cantina Endrizzi Elio e F.lli

Ore 14.30, durata 2 ore

TRENTODOC ALLA SCOPERTA DELLA LEGGENDA DEL BASILISCO

Visita guidata della casa spumantistica, passeggiata nei vigneti della Piana Rotaliana e visita alla sede storica, nella quale si terrà la degustazione di Trentodoc Basiliscus accompagnato da un tagliere di salumi trentini, con il racconto della leggenda del dragone e del cavaliere di Mezzocorona, dalla quale prende il nome

Cantina Endrizzi Elio e F.lli, Via Rotaliana 10, Mezzocorona (TN)

Modalità di partecipazione: Su prenotazione, almeno due giorni prima dell’evento

Costo di partecipazione 12,00 € a persona

Info e prenotazioni: endrizzivini@endrizzielio.it, 340-6624091 Fondazione Edmund Mach

Ore 15.00, durata 1 ora e 30′

VISITA IN CANTINA E DEGUSTAZIONE TRENTODOC

Degustazione di Trentodoc Mach Riserva del Fondatore 2019, Trentodoc Mach Nuar 2018 e Trentodoc Mach Rosé, in abbinamento a piatti della tradizione trentina, prodotti e cucinati dagli studenti della Fondazione Mach

Fondazione Edmund Mach, Via E. Mach 1, San Michele all’Adige (TN)

Modalità di partecipazione: Su prenotazione

Costo di partecipazione 15,00 € a persona

Info e prenotazioni: cantina@fmach.it, 0461-615252 Balter

Ore 15.00, durata 2 ore

LA SBOCCATURA TRENTODOC FATTA DA TE!

Ogni partecipante, al termine della visita in cantina e degustazione delle diverse tipologie Trentodoc Balter, potrà sboccare, dosare e personalizzare una bottiglia Trentodoc che verrà lasciata in regalo

Balter, Via Vallunga II 24, Rovereto (TN)

Modalità di partecipazione: Su prenotazione

*evento confermato con la partecipazione di almeno 5 ospiti

Costo di partecipazione 70,00 € a persona

Info e prenotazioni: clementina@balter.it, 348-3834274 Mittestainer

Ore 16.00, durata 3 ore

BOLLICINE A BORDO PISCINA

Aperitivo a bordo piscina con Trentodoc Mirì e prodotti tipici trentini

Maso Mirì, Via dei Pomari 41, Trento (TN)

Modalità di partecipazione: Su prenotazione

Costo di partecipazione 30,00 € a persona

Info e prenotazioni: info@masomiri.it, 334-6819971 Cantina Furletti Gabriele

Ore 17.00, durata 2 ore

REIFF: DALL’ORIGINE ALLE PROSPETTIVE

Degustazione di quattro annate Trentodoc Reiff, pre e post sboccatura

Cantina Furletti Gabriele, Via Sega 36, Riva del Garda (TN)

Modalità di partecipazione: Su prenotazione

Costo di partecipazione 30,00 € a persona

Info e prenotazioni: info@furlettiwines.com, 347-5228641 Letrari

Ore 17.00, durata 2 ore

TRENTODOC IN MAGNUM

Nel nuovo rilassante wine garden aziendale si svolgerà un aperitivo a base di finger food, accompagnato da tre etichette Trentodoc Letrari in formato magnum, con un affinamento sui lieviti per oltre 60 mesi.

*in caso di maltempo l’evento si svolgerà all’interno della cantina

Letrari, Via Monte Baldo 13/15, Rovereto (TN)

Modalità di partecipazione: Su prenotazione entro mercoledì 20 settembre

Costo di partecipazione 45,00 € a persona

Info e prenotazioni: info@letrari.it, 0464-480200

www.letrari.it Cantina Salim

Ore 17.00, durata 4 ore

SALIM A TUTTO SENSO

Panorami, profumi, consistenze, sapori, suoni, in un percorso sensoriale alla scoperta della cantina e del suo maso.

Passeggiata fra le pergole del maso e workshop “dall’uva alla bottiglia” per grandi e piccini. A seguire cena con Trentodoc Salim in abbinamento ai sapori della tradizione trentina e per concludere, sarà possibile ammirare le stelle con il telescopio

Cantina Salim, località Salim 1, Drena (TN)

Modalità di partecipazione: Su prenotazione

Costo di partecipazione 30,00 € a persona

Info e prenotazioni: info@cantinasalim.it, 335-7193924, 0464-1850622

www.cantinasalim.it Cantina Sociale di Trento

Ore 18.00, durata 4 ore

TRENTODOC & C. GALÀ D’ ECCELLENZE

Apericena all’enoteca ARTèCRU con la linea Trentodoc Zell e le eccellenze del territorio trentino. Durante la serata l’ospite potrà ammirare la performance pittorica dell’artista Lorenza Aldrighetti.

*In collaborazione con: panificio Sosi, Salumeria Belli, Caseificio Presanella e Associazione Italiana Acquerellisti

Enoteca ARTèCRU di Cantina Sociale di Trento Via dei Viticoltori 2-4, Trento (TN)

Modalità di partecipazione: Su prenotazione

Costo di partecipazione 15,00 € a persona

Info e prenotazioni: lorenza.assante@cantinasocialetrento.it, enoteca@cantinasocialetrento.it,

0461/920186, 0461/1737257 Cantina Aldeno

Ore 19.00, durata 2 ore

A TUTTO RISERVA

Verticale di sei annate Trentodoc Altinum Riserva con l’opportunità di assaggiare in anteprima la nuova base spumante

Cantina Aldeno, Via Roma 76, Aldeno (TN)

Modalità di partecipazione: Su prenotazione

Costo di partecipazione 20,00 € a persona

Info e prenotazioni: info@cantinaaldeno.com, enoteca@cantinaaldeno.com, 0461-842511

www.cantinaaldeno.com Cantina Salizzoni

Ore 19.00, durata 2 ore

TRENTODOC RISERVA RHODIUM INCONTRA LE CRUDITÈ DI PESCE DEL TRENTINO

Nella vinoteca della cantina sarà possibile degustare due calici Trentodoc Rhodium Riserva, in abbinamento a crudità di pesce trentino

Vinoteca Cantina Salizzoni, Via Valentini 31, Calliano (TN)

Modalità di partecipazione: Su prenotazione

Costo di partecipazione 30,00 € a persona

Info e prenotazioni: info@salizzoni.info, 340-5157539

www.salizzoni.info Cantina Toblino

Ore 19.00, durata 2 ore

BOLLICINE IN HOSTERIA TOBLINO

Trentodoc Antares incontra a tavola i prodotti del cuore del Trentino…

Hosteria Toblino, Via Garda 3, Madruzzo (TN)

Modalità di partecipazione: Su prenotazione

Costo di partecipazione 80,00 € a persona

Info e prenotazioni: hosteria@toblino.it, 0461-561113 Cantina Mori Colli Zugna

Ore 19.00, durata 3 ore

A SUON DI TRENTODOC

Aperitivo con musica e i Trentodoc di Cantina Mori Colli Zugna

Cantina Mori Colli Zugna, località Formigher 2, SP.90 Mori (TN)

Modalità di partecipazione: Su prenotazione

Costo di partecipazione a partire da 5,50€ *il costo varia in base alle referenze Trentodoc scelte

Info e prenotazioni: enoteca@cantinamoricollizugna.it, 0464-918154

www.cantinamoricollizugna.it Conti Bossi Fedrigotti

ore 19.30, durata 3 ore

CENA CON DEGUSTAZIONE VERTICALE, ALLA SCOPERTA DELLE NOBILI TRADIZIONI TRENTINE

Cena a tema Conte Federico Trentodoc Riserva: un menù di quattro portate accompagnate da una selezione di quattro annate sboccate al momento e presentate dal produttore. Un’occasione anche per visitare la tenuta e scoprirne la lunga storia, dalla prima vendemmia nel 1697.

Maso San Giorgio, Conti Bossi Fedrigotti, Via Unione 43, Rovereto (TN)

Modalità di partecipazione: Su prenotazione entro giovedì 14 settembre

Costo di partecipazione 0,00 € a persona

Info e prenotazioni: masi@masi.it, 0456-832511 Mas dei Chini

Ore 19.30, durata 3 ore

INKINO… AL TRENTINO

Viaggio fra Trentodoc e sapori dell’autunno trentino. Cena in cantina con musica in accompagnamento

Mas dei Chini, Via Bassano 3, Trento (TN)

Modalità di partecipazione: Su prenotazione

Costo di partecipazione 70,00 € a persona

Info e prenotazioni: info@masdeichini.it, 0461-8211513

www.masdeichini.it Cenci Trentino

Ore 19.30, durata 3 ore e 30′

UN VIAGGIO NEL PASSATO, PRESENTE E FUTURO DELLE BOLLICINE TRENTODOC DI CENCI TRENTINO

I proprietari, Silvia e Valentino, vi accompagneranno in una piacevole serata alla scoperta di sei etichette Trentodoc Cenci, dal 2014 fino alle annate recenti, per concludere con una sorpresa! A ogni calice verrà abbinato un piatto creato per l’occasione!

*in collaborazione con: Sommelier Silvio Galvan, Chef Riccardo Bosco del Ristorante Bovin di Levico e Andrea Dellagiacoma della Pescheria Dellagiacoma di Borgo Valsugana

Cenci Trentino, località Ceggio 3, Castelnuovo (TN)

Modalità di partecipazione: Su prenotazione

Costo di partecipazione 60,00 € a persona

Info e prenotazioni: info@cencitrentino.it, 338-7580333 – Silvia Cenci

www.cencitrentino.it Cantina di Riva

Ore 20.30, durata 3 ore

FRAGRANZE DI TRENTODOC

Una serata di degustazione di pregiate riserve Trentodoc Brezza Riva, e non solo, abbinate alle tipicità locali del negozio di Agraria Riva del Garda

*in collaborazione con: Antonio Garofolin, docente e sommelier ASPI

Agraria Riva del Garda, località San Nazzaro 4, Riva del Garda (TN)

Modalità di partecipazione: Su prenotazione entro giovedì 21 settembre.

*L’iscrizione alla serata può essere effettuata solamente online

Costo di partecipazione 65,00 € a persona

Info e prenotazioni: communication@agririva.it, 0464/552133 – int.3

https://store.agririva.it/corsi-ed-eventi/ TRENTODOC IN CANTINA Sabato 23 settembre Maso Nero

dalle 8.30 alle 18, durata 1 ora e 30′ (ultimo ingresso alle 16.30)

ALLA SCOPERTA DI TRENTODOC MASO NERO

Visita della casa spumantistica e degustazione tre etichette Trentodoc condotta dall’enologo, per scoprire l’arte delle bollicine di montagna Maso Nero

Maso Nero, Via Stretta 2, San Michele all’Adige (TN)

Modalità di partecipazione: Su prenotazione

Costo di partecipazione 35,00 € a persona

Info e prenotazioni: info@zeni.tn.it, 0461-650456

www.zeni.tn.it Cantina Endrizzi Elio e F.lli

Ore 9.00, durata 2 ore

TRENTODOC ALLA SCOPERTA DELLA LEGGENDA DEL BASILISCO

Visita guidata della casa spumantistica, passeggiata nei vigneti della Piana Rotaliana e visita alla sede storica, nella quale si terrà la degustazione di Trentodoc Basiliscus accompagnato da un tagliere di salumi trentini, con il racconto della leggenda del dragone e del cavaliere di Mezzocorona, dalla quale prende il nome

Cantina Endrizzi Elio e F.lli, Via Rotaliana 10, Mezzocorona (TN)

Modalità di partecipazione: Su prenotazione, almeno due giorni prima dell’evento

Costo di partecipazione 12,00 € a persona

Info e prenotazioni: endrizzivini@endrizzielio.it, 340-6624091 Revì

Ore 9.00, durata 3 ore e 30’

Yoga e natura… con un tocco di Revì!

Un’esperienza multisensoriale che si svolgerà all’aperto. Dopo una breve passeggiata ci si troverà immersi nella bellezza della natura Trentina. Qui l’evento si dividerà in due momenti separati: una lezione di Yoga (adatta a tutti, con un’insegnante certificata), seguita dal racconto del territorio e dei vigneti, con degustazione di tre Trentodoc: l’iconico Revì Dosaggio Zero e gli Eroi: Paladino e Cavaliere Nero.

Modalità di partecipazione: Su prenotazione

Costo di partecipazione 50,00 € a persona

Info e prenotazione: info@revispumanti.com, 0461-843155

www.revishop.it Monfort

Ore 10.00, durata 1 ora

11 GIORNI 11 ANNI

Un viaggio nel tempo: la vita di Trentodoc dai primi giorni di fermentazione all’apertura della bottiglia dopo gli anni di affinamento

Cantine Monfort, Via Stazione 19, Lavis (TN)

Modalità di partecipazione: Su prenotazione

Costo di partecipazione 30,00 € a persona

Info e prenotazioni: info@cantinemonfort.it, 0461-246353

www.cantinemonfort.it Ferrari Trento

Ore 10.00, durata 1 ora e 30′

L’ARTE DEL ROSATO, NEI TRENTODOC FERRARI ROSÉ

Dopo la visita alla casa spumantistica, sarà possibile vivere un’esperienza unica alla scoperta dell’arte che si cela nella creazione dei Trentodoc Ferrari Rosé: sarà possibile degustare i vini-base o mosti, composti da sole uve Pinot nero e Chardonnay, proseguendo con la linea Trentodoc Rosé di Ferrari Trento

Ferrari Trento, Via del Ponte 15, Trento (TN)

Modalità di partecipazione: Su prenotazione

Costo di partecipazione 60,00 € a persona

Info e prenotazioni: hospitality@ferraritrento.it, 0461-972331

www.ferraritrento.com Cantina Mori Colli Zugna

Ore 10.00, durata 3 ore

#DEGUSTATRENTODOC

Visita in cantina e degustazione della linea Trentodoc Cantina Mori Colli Zugna, accompagnata da prodotti locali.

Cantina Mori Colli Zugna, località Formigher 2, SP.90 Mori (TN)

Modalità di partecipazione: Su prenotazione

Costo di partecipazione 25,00 € a persona

Info e prenotazioni: enoteca@cantinamoricollizugna.it, 0464-918154 – int.2

www.cantinamoricollizugna.it Pravis

Ore 10.00, durata 3 ore

KIDS HARVEST LAB

Evento dedicato alle famiglie, per far scoprire ai bambini la vendemmia insieme ai genitori. Laboratorio formativo per toccare con mano la trasformazione dell’uva. L’evento si concluderà con un momento conviviale

Pravis, località Le Biolche 1, Lasino – Madruzzo (TN)

Modalità di partecipazione: Su prenotazione entro mercoledì 20 settembre

Costo di partecipazione 17,00 € a person

Info e prenotazioni: info@pravis.it, 0461-564305 Ress

Ore 10.30, durata 1 ora e 30′

ALLA SCOPERTA DELL’AFFINAMENTO SUR LIES

Degustazioni delle basi spumante Trentodoc Ress sui lieviti

Ress, Via Roma 103, San Michele all’Adige (TN)

Modalità di partecipazione: Su prenotazione

Costo di partecipazione 25,00 € a persona

Info e prenotazioni: spumanti.ress@gmail.com, 347-8511776

www.spumantiress.it Monfort

Ore 11.00, durata 2 ore

ILLUMINATI DALLA BELLEZZA

Brunch Trentodoc nella magica ed esclusiva cornice del Giardino dei Ciucioi

Giardino dei Ciucioi, Vicolo dei Ciucioi, Lavis (TN)

Modalità di partecipazione: Su prenotazione

Costo di partecipazione 45,00 € a persona

Info e prenotazioni: info@cantinemonfort.it, 0461-246353

www.cantinemonfort.it Altemasi

Ore 11.00, durata 2 ore

DALLA NATURA AL CALICE: ALLA SCOPERTA DEL “FORAGING” CON ALTEMASI TRENTODOC

Un evento per conoscere le materie prime selvatiche e spontanee del territorio e capire come possono essere valorizzate nell’arte culinaria, all’insegna della sostenibilità e della tradizione.

In degustazione tre etichette Trentodoc Altemasi che verranno abbinate ad altrettanti finger food preparati proprio con questi ingredienti

Maso Toresella, Via Toresella 2, Sarche di Calavino (TN)

Modalità di partecipazione: Su prenotazione entro lunedì 18 settembre

Costo di partecipazione 15,00 € a persona

Info e prenotazioni: m.folgheraiter@cavit.it, 0461-381779

www.altemasi.it Ferrari Trento

Ore 11.00, durata 3 ore

IL BELLO E IL BUONO A VILLA MARGON

Al termine della visita a Ferrari Trento, il tour prosegue, risalendo tra boschi e vigneti di montagna, alla scoperta della meravigliosa Villa Margon, residenza rinascimentale che la famiglia Lunelli ha riportato all’antico splendore.

Nel salone centrale della Villa, un ospite speciale condurrà una degustazione di millesimati selezionati da Ferrari Trento

Villa Margon, Via Margone, Trento (TN)

Modalità di partecipazione: Su prenotazione

Costo di partecipazione 140,00 € a persona

Info e prenotazioni: hospitality@ferraritrento.it, 0461-972331

www.ferraritrento.com Ferrari Trento

Ore 12.00, durata 1 ora e 30′

L’ARTE DEL ROSATO, NEI TRENTODOC FERRARI ROSÉ

Dopo la visita alla casa spumantistica, sarà possibile vivere un’esperienza unica alla scoperta dell’arte che si cela nella creazione dei Trentodoc Ferrari Rosé: sarà possibile degustare i vini-base o mosti, composti da sole uve Pinot nero e Chardonnay, proseguendo con la linea Trentodoc Rosé di Ferrari Trento

Ferrari Trento, Via del Ponte 15, Trento (TN)

Modalità di partecipazione: Su prenotazione

Costo di partecipazione 60,00 € a persona

Info e prenotazioni: hospitality@ferraritrento.it, 0461-972331

www.ferraritrento.com Madonna delle Vittorie

Ore 12.30, durata 2 ore e 30′

IL PESCE DI LAGO INCONTRA TRENTODOC

Un coinvolgente pranzo con menù a base di pesce di lago, accompagnato a tutto pasto dai Trentodoc Madonna delle Vittorie

Madonna delle Vittorie, Via Linfano 8, Arco (TN)

Modalità di partecipazione: Su prenotazione, almeno due giorni prima dell’evento

Costo di partecipazione 70,00 € a persona

Info e prenotazioni: agritur@madonnadellevittorie.it, 0464-505432 – Manzi Paolo

www.madonnadellevittorie.it Ferrari Trento

Ore 14.00, durata 1 ora e 30′

L’ARTE DEL ROSATO, NEI TRENTODOC FERRARI ROSÉ

Dopo la visita alla casa spumantistica, sarà possibile vivere un’esperienza unica alla scoperta dell’arte che si cela nella creazione dei Trentodoc Ferrari Rosé: sarà possibile degustare i vini-base o mosti, composti da sole uve Pinot nero e Chardonnay, proseguendo con la linea Trentodoc Rosé di Ferrari Trento

Ferrari Trento, Via del Ponte 15, Trento (TN)

Modalità di partecipazione: Su prenotazione

Costo di partecipazione 60,00 € a persona

Info e prenotazioni: hospitality@ferraritrento.it, 0461-972331

www.ferraritrento.com Spagnolli Spumanti

Ore 14.00, durata 4 ore

DISÌO: GENESI DEL BLANC DE NOIRS

Presente, futuro e passato di Trentodoc Disìo Blanc de Noirs: visita al vigneto, processo di vinificazione del Pinot nero con degustazione vini base e vecchie riserve provenienti dall’archivio storico

Spagnolli Spumanti, frazione Covelo 115, Cimone (TN)

Modalità di partecipazione: Su prenotazione

Costo di partecipazione 40,00 € a persona

Info e prenotazioni: info@spagnollispumanti.it, 346-0120817 Ress

Ore 14.30, durata 1 ora e 30′

ALLA SCOPERTA DELL’AFFINAMENTO SUR LIES

Degustazioni delle basi spumante Trentodoc Ress sui lieviti

Ress, Via Roma 103, San Michele all’Adige (TN)

Modalità di partecipazione: Su prenotazione

Costo di partecipazione 25,00 € a persona

Info e prenotazioni: spumanti.ress@gmail.com, 347-8511776

www.spumantiress.it Cantina Endrizzi Elio e F.lli

Ore 14.30, durata 2 ore

TRENTODOC ALLA SCOPERTA DELLA LEGGENDA DEL BASILISCO

Visita guidata della casa spumantistica, passeggiata nei vigneti della Piana Rotaliana e visita alla sede storica, nella quale si terrà la degustazione di Trentodoc Basiliscus accompagnato da un tagliere di salumi trentini, con il racconto della leggenda del dragone e del cavaliere di Mezzocorona, dalla quale prende il nome.

Cantina Endrizzi Elio e F.lli, Via Rotaliana 10, Mezzocorona (TN)

Modalità di partecipazione: Su prenotazione, almeno due giorni prima dell’evento

Costo di partecipazione 12,00 € a persona

Info e prenotazioni: endrizzivini@endrizzielio.it, 340-6624091 Cembra Cantina di Montagna

Ore 14.30, durata 2 ore

I SENTIERI DELL’ ORO ROSSO

Trekking nei vigneti della Valle di Cembra alla scoperta della viticoltura eroica di montagna e degustazione in cantina di Trentodoc Oro Rosso Riserva.

*si consiglia abbigliamento adeguato al trekking

Cembra Cantina di Montagna e vigneti dei Soci, Viale IV Novembre 72, Cembra Lisignago (TN)

Modalità di partecipazione: Su prenotazione

Costo di partecipazione 20,00 € a persona

Info e prenotazioni: lavis.vinoteca@la-vis.com, 0461-440150, 348/8903751 – Rosario Pilati Fondazione Edmund Mach

Ore 15.00, durata 1 ora e 30′

VISITA IN CANTINA E DEGUSTAZIONE TRENTODOC

Degustazione di Trentodoc Mach Riserva del Fondatore 2019, Trentodoc Mach Nuar 2018 e Trentodoc Mach Rosé, in abbinamento a piatti della tradizione trentina, prodotti e cucinati dagli studenti della Fondazione Mach

Fondazione Edmund Mach, Via E. Mach 1, San Michele all’Adige (TN)

Modalità di partecipazione: Su prenotazione

Costo di partecipazione 15,00 € a persona

Info e prenotazioni: cantina@fmach.it, 0461/615252 Pisoni F.lli

Ore 16.00, durata 1 ora

TRENTODOC E PIZZA, ARTIGIANI DEL GUSTO

L’ospite verrà accompagnato in una visita della casa spumantistica che comprende: la grotta scavata nella roccia, nella quale avviene la presa di spuma e la storica cantina asburgica, dove avviene la fase di remuage e sboccatura. A seguire, aperitivo con calice Trentodoc Pisoni e pizza.

*in collaborazione con: Pizzeria Lavagna

Pisoni F.lli, Via S. Siro 7/a, Pergolese (TN)

Modalità di partecipazione: Su prenotazione

Costo di partecipazione 10,00 € a persona

Info e prenotazioni: info@pisoni.it, 0461-564106

www.pisoni.it Ferrari Trento

Ore 16.00, durata 1 ora e 30′

L’ARTE DEL ROSATO, NEI TRENTODOC FERRARI ROSÉ

Dopo la visita alla casa spumantistica, sarà possibile vivere un’esperienza unica alla scoperta dell’arte che si cela nella creazione dei Trentodoc Ferrari Rosé: sarà possibile degustare i vini-base o mosti, composti da sole uve Pinot nero e Chardonnay, proseguendo con la linea Trentodoc Rosé di Ferrari Trento

Ferrari Trento, Via del Ponte 15, Trento (TN)

Modalità di partecipazione: Su prenotazione

Costo di partecipazione 60,00 € a persona

Info e prenotazioni: hospitality@ferraritrento.it, 0461-972331

www.ferraritrento.com Altemasi

Ore 16.00, durata 2 ore

DALLA NATURA AL CALICE: ALLA SCOPERTA DEL “FORAGING” CON ALTEMASI TRENTODOC

Un evento per conoscere le materie prime selvatiche e spontanee del territorio e capire come possono essere valorizzate nell’arte culinaria, all’insegna della sostenibilità e della tradizione.

In degustazione tre etichette di Trentodoc Altemasi che verranno abbinate ad altrettanti finger food preparati proprio con questi ingredienti

Maso Toresella, Via Toresella 2, Sarche di Calavino (TN)

Modalità di partecipazione: Su prenotazione entro lunedì 18 settembre

Costo di partecipazione 15,00 € a persona

Info e prenotazioni: m.folgheraiter@cavit.it, 0461-381779

www.altemasi.it Letrari

Ore 16.00, durata 3 ore

TRENTODOC BLACK AND WHITE

Degustazione delle Riserve Quore Trentodoc “Blanc de Noirs & Blanc de Blancs”, alla scoperta delle differenze sensoriali e di abbinamento nel nuovo e rilassante wine garden aziendale.

*in caso di maltempo l’evento si svolgerà all’interno della cantina

Letrari, Via Monte Baldo 13/15, Rovereto (TN)

Modalità di partecipazione: Su prenotazione entro mercoledì 20 settembre

Costo di partecipazione 45,00 € a persona

Info e prenotazioni: info@letrari.it, 0464-480200

www.letrari.it Mittestainer

Ore 16.00, durata 3 ore

BOLLICINE A BORDO PISCINA

Aperitivo a bordo piscina con Trentodoc Mirì e prodotti tipici trentini

Maso Mirì, Via dei Pomari 41, Trento (TN)

Modalità di partecipazione: Su prenotazione

Costo di partecipazione 30,00 € a persona

Info e prenotazioni: info@masomiri.it, 334-6819971 Monfort

Ore 17.00, durata 1 ora

11 GIORNI 11 ANNI

Un viaggio nel tempo: la vita di Trentodoc dai primi giorni di fermentazione all’apertura della bottiglia dopo gli anni di affinamento

Cantine Monfort, Via Stazione 19, Lavis (TN)

Modalità di partecipazione: Su prenotazione

Costo di partecipazione 30,00 € a persona

Info e prenotazioni: info@cantinemonfort.it, 0461-246353

www.cantinemonfort.it Pisoni F.lli

Ore 17.00, durata 1 ora

TRENTODOC E PIZZA, ARTIGIANI DEL GUSTO

L’ospite verrà accompagnato in una visita della casa spumantistica che comprende: la grotta scavata nella roccia, nella quale avviene la presa di spuma e la storica cantina asburgica, dove avviene la fase di remuage e sboccatura. A seguire, aperitivo con calice Trentodoc Pisoni e pizza.

*in collaborazione con: Pizzeria Lavagna

Pisoni F.lli, Via S. Siro 7/a, Pergolese (TN)

Modalità di partecipazione: Su prenotazione

Costo di partecipazione 10,00 € a persona

Info e prenotazioni: info@pisoni.it, 0461-564106

www.pisoni.it De Vigili

Ore 17.00, durata 2 ore

ART(E) IN VIGNA

Percorso artistico tra i vigneti De Vigili con aperitivo Trentodoc e finger food a base di prodotti del territorio

* in caso di mal tempo l’evento si svolgerà all’interno (10/15 posti max)

De Vigili, Via Molini 28, Mezzolombardo (TN)

Modalità di partecipazione: Su prenotazione

Costo di partecipazione 50,00 € a persona

Info e prenotazioni: matteo@cantinadevigili.it, 333-2633284 – Matteo Casagrandi, ordini@devigiligroup.it

349/0567061 – Riccardo Cassata Cantina Salim

Ore 17.00, durata 4 ore

SALIM A TUTTO SENSO

Panorami, profumi, consistenze, sapori, suoni, in un percorso sensoriale alla scoperta della cantina e del suo maso.

Passeggiata fra le pergole del maso e workshop “dall’uva alla bottiglia” per grandi e piccini. A seguire cena con Trentodoc Salim in abbinamento ai sapori della tradizione trentina e per concludere, sarà possibile ammirare le stelle con il telescopio

Cantina Salim, località Salim 1, Drena (TN)

Modalità di partecipazione: Su prenotazione

Costo di partecipazione 30,00 € a persona

Info e prenotazioni: masosalimaziendagricola@gmail.com, 335-7193924

www.cantinasalim.it Ress

Ore 17.30, durata 1 ora e 30′

ALLA SCOPERTA DELL’AFFINAMENTO SUR LIES

Degustazioni delle basi spumante Trentodoc Ress sui lieviti

Ress, Via Roma 103, San Michele all’Adige (TN)

Modalità di partecipazione: Su prenotazione

Costo di partecipazione 25,00 € a persona

Info e prenotazioni: spumanti.ress@gmail.com, 347-8511776 www.spumantiress.it Pisoni F.lli

Ore 18.00, durata 1 ora

TRENTODOC E PIZZA, ARTIGIANI DEL GUSTO

L’ospite verrà accompagnato in una visita della casa spumantistica che comprende: la grotta scavata nella roccia, nella quale avviene la presa di spuma e la storica cantina asburgica, dove avviene la fase di remuage e sboccatura. A seguire, aperitivo con calice Trentodoc Pisoni e pizza.

*in collaborazione con: Pizzeria Lavagna

Pisoni F.lli, Via S. Siro 7/a, Pergolese (TN)

Modalità di partecipazione: Su prenotazione

Costo di partecipazione 10,00 € a persona

Info e prenotazioni: info@pisoni.it, 0461-564106

www.pisoni.it Viticoltori in Avio

Ore 18.00, durata 4 ore (aperitivo, visita al Castello alle ore 19, alle ore 20 ritrovo e cena presso la locanda “Al Castello”)

TRENTODOC SARNIS INCONTRA IL CASTELLO DI AVIO

Aperitivo, visita guidata del magnifico Castello di Avio e cena in locanda, accompagnata da Trentodoc di Viticoltori in Avio.

*in collaborazione con: FAI Fondo per l’Ambiente Italiano, Locanda Al Castello

Castello di Avio, Via al Castello Sabbionara d, Avio (TN)

Modalità di partecipazione: Su prenotazione

Costo di partecipazione 48,00 € a persona

Info e prenotazioni: puntovendita@viticoltoriinavio.it, 0464-687689

www.viticoltoriinavio.it Cesarini Sforza Spumanti

Ore 18.30, durata 3 ore

TRENTODOC E SFUMATURE DI PINOT NERO

Cucina di montagna in abbinamento alle diverse variazioni di Pinot nero di Trentodoc Cesarini Sforza Spumanti, nelle versioni Rosé e Blanc de Noirs

*in collaborazione con: Chef Alessandro Gilmozzi del ristorante El Molin* di Cavalese

Cesarini Sforza Spumanti, Via Stella 9,Trento (TN)

Modalità di partecipazione: Su prenotazione

Costo di partecipazione 90,00 € a persona

Info e prenotazioni: nicole.melis@glv.trento.it, 0461-382265

www.cesarinisforza.com Cantina d’Isera

Ore 19.00, durata 2 ore

APERITIVO SUI LIEVITI

Aperitivo musicale in abbinamento alla linea Trentodoc ISERA 907 ancora sui lieviti, con sboccatura à la volée

Cantina d’Isera, Via al Ponte 1, Isera (TN)

Modalità di partecipazione: Su prenotazione

Costo di partecipazione 30,00 € a persona

Info e prenotazioni: vinoteca@cantinaisera.it, 0464-433795 int.4 Cantina Toblino

Ore 19.00, durata 2 ore

BOLLICINE IN HOSTERIA TOBLINO

Trentodoc Antares incontra a tavola i prodotti del cuore del Trentino…

Hosteria Toblino, Via Garda 3, Madruzzo (TN)

Modalità di partecipazione: Su prenotazione

Costo di partecipazione 80,00 € a persona

Info e prenotazioni: hosteria@toblino.it, 0461-561113 Rotari

Ore 19.00, durata 4 ore

UN NUOVO CLASSICO

Serata spumeggiante di svaghi e sorrisi senza fine. Aperitivo, abbinamenti, musica e divertissement

Rotari, Via Tonale 110, San Michele all’Adige (TN)

Modalità di partecipazione: Su prenotazione

Costo di partecipazione 40,00 € a persona

Info e prenotazioni: visite@mezzacorona.it, 0461-616300 int.1 Valentini di Weinfeld

Ore 20.00, durata 3 ore

FOOD & SPARKLES

Cena a tema Trentodoc: un menù ispirato alle bollicine di montagna di Valentini di Weinfeld

Valentini di Weinfeld, Via Per Brancolino 4, Nogaredo (TN)

Modalità di partecipazione: Su prenotazione

Costo di partecipazione 60,00 € a persona

Info e prenotazioni: info@valentini-trentodoc.it, 0464-498025 TRENTODOC IN CANTINA Domenica 24 settembre Cantina Endrizzi Elio e F.lli

Ore 9.00, durata 2 ore

TRENTODOC ALLA SCOPERTA DELLA LEGGENDA DEL BASILISCO

Visita guidata della casa spumantistica, passeggiata nei vigneti della Piana Rotaliana e visita alla sede storica, nella quale si terrà la degustazione di Trentodoc Basiliscus accompagnato da un tagliere di salumi trentini, con il racconto della leggenda del dragone e del cavaliere di Mezzocorona, dalla quale prende il nome

Cantina Endrizzi Elio e F.lli, Via Rotaliana 10, Mezzocorona (TN)

Modalità di partecipazione: Su prenotazione, almeno due giorni prima dell’evento

Costo di partecipazione 12,00 € a persona

Info e prenotazione: endrizzivini@endrizzielio.it, 340-6624091 Borgo dei Posseri

dalle 9 alle 18, durata 3 ore (ultimo ingresso alle 15)

ENOTOUR “LA BOLLICINA CHE PARLA”

Enotour “la bollicina che parla” è una degustazione multisensoriale: dotati di calice e cestino gastronomico, potrete vivere le bollicine di montagna dell’azienda Borgo dei Posseri in un angolo di paradiso Trentino, tra radure, boschi e masi che le vedono nascere

Borgo dei Posseri, località Pozzo Basso 1, Ala (TN)

Modalità di partecipazione: Su prenotazione

Costo di partecipazione 50,00 € a persona (bambini non paganti)

Info e prenotazione: enotour@borgodeiposseri.com, 328-8694074 Tonini Viticoltori in Isera

dalle 10 alle 17.30, durata 30′ (ultimo ingresso alle 17)

RACCONTI DI VENDEMMIA

Degustazione Trentodoc nel cortile di casa Tonini, con musica e racconti di vendemmia

Tonini Viticoltori in Isera, Via A. Rosmini 8, frazione Folaso – Isera (TN)

Modalità di partecipazione: Su prenotazione

Costo di partecipazione 20,00 € a persona

Info e prenotazione: info@toniniwine.it, 340-4991043 Monfort

Ore 10, durata 1 ora

11 GIORNI 11 ANNI

Un viaggio nel tempo: la vita di Trentodoc dai primi giorni di fermentazione all’apertura della bottiglia dopo gli anni di affinamento

Cantine Monfort, Via Stazione 19, Lavis (TN)

Modalità di partecipazione: Su prenotazione

Costo di partecipazione 30,00 € a persona

Info e prenotazione: info@cantinemonfort.it, 0461-246353 San Michael

Ore 10, durata 1 ora e 30′

LE NOSTRE RISERVE

Degustazione guidata di quattro annate Trentodoc San Michael Riserva

San Michael, Via Roma 58, San Michele all’Adige

Modalità di partecipazione: Su prenotazione

Costo di partecipazione 25,00 € a persona

Info e prenotazione: info@spumante-sanmichael.it, 333-9300321 Ferrari Trento

Ore 10, durata 1 ora e 30′

L’ARTE DEL ROSATO, NEI TRENTODOC FERRARI ROSÉ

Dopo la visita alla casa spumantistica, sarà possibile vivere un’esperienza unica alla scoperta dell’arte che si cela nella creazione dei Trentodoc Ferrari Rosé: sarà possibile degustare i vini-base o mosti, composti da sole uve Pinot nero e Chardonnay, proseguendo con la linea Trentodoc Rosé di Ferrari Trento

Ferrari Trento, Via del Ponte 15, Trento (TN)

Modalità di partecipazione: Su prenotazione

Costo di partecipazione 60 € a persona

Info e prenotazione: hospitality@ferraritrento.it, 0461-972331 Revì

Ore 10, durata 2 ore e 30′

REVì DOSAGGIO ZERO EXPERIENCE

Percorso di degustazione nelle varie fasi di evoluzione di Revì Dosaggio Zero.

Imparando a sboccare à la volée, si degusterà Trentodoc nelle diverse fasi di affinamento: sui lieviti appena sboccato, nella versione classica e in evoluzione a 2 anni dalla sboccatura.

Revì, Via Florida 10, Aldeno (TN)

Modalità di partecipazione: Su prenotazione

Costo di partecipazione 35,00 € a persona

Info e prenotazione: info@revispumanti.com, 0461-843155 Ress

Ore 10.30, durata 1 ora e 30′

ALLA SCOPERTA DELL’AFFINAMENTO SUR LIES

Degustazioni delle basi spumante Trentodoc Ress sui lieviti

Ress, Via Roma 103, San Michele all’Adige (TN)

Modalità di partecipazione: Su prenotazione

Costo di partecipazione 25,00 € a persona

Info e prenotazione: spumanti.ress@gmail.com, 347-8511776 Ferrari Trento

Ore 11, durata 3 ore

IL BELLO E IL BUONO A VILLA MARGON

Al termine della visita alle cantine Ferrari Trento, il tour prosegue, risalendo tra boschi e vigneti di montagna, alla scoperta della meravigliosa Villa Margon, residenza rinascimentale che la famiglia Lunelli ha riportato all’antico splendore. Nel salone centrale della Villa, un ospite speciale condurrà una degustazione di annate storiche Trentodoc Ferrari Trento.

Ferrari Trento, Via del Ponte 15, Trento (TN)

Villa Margon, Via Margone, Trento (TN)

Modalità di partecipazione: Su prenotazione

Costo di partecipazione 140,00 € a persona

Info e prenotazione: hospitality@ferraritrento.it, 0461-972331 Maso Martis

Ore 11.00, durata 4 ore

INTRECCI

Le bollicine Trentodoc Maso Martis sposano la pasta, per un aperitivo davvero DOC!

*in collaborazione con: Pastificio Felicetti e Chef Cristiano Tomei

Maso Martis, Via dell’Albera 52,Trento (TN)

Modalità di partecipazione: Su prenotazione

Costo di partecipazione 25,00 € a persona

Info e prenotazione: visit@masomartis.it, 0461-821057 Ferrari Trento

Ore 12.00, durata 1 ora e 30′

L’ARTE DEL ROSATO, NEI TRENTODOC FERRARI ROSÉ

Dopo la visita alla casa spumantistica, sarà possibile vivere un’esperienza unica alla scoperta dell’arte che si cela nella creazione dei Trentodoc Ferrari Rosé: sarà possibile degustare i vini-base o mosti, composti da sole uve Pinot nero e Chardonnay, proseguendo con la linea Trentodoc Rosé di Ferrari Trento

Ferrari Trento, Via del Ponte 15, Trento (TN)

Modalità di partecipazione: Su prenotazione

Costo di partecipazione 60,00 € a persona

Info e prenotazione: hospitality@ferraritrento.it, 0461-972331 Madonna delle Vittorie

Ore 12.30, durata 2 ore e 30′

IL PESCE DI LAGO INCONTRA TRENTODOC

Un coinvolgente pranzo con menù a base di pesce di lago, accompagnato a tutto pasto dai Trentodoc Madonna delle Vittorie

Madonna delle Vittorie, Via Linfano 8, Arco (TN)

Modalità di partecipazione: Su prenotazione, almeno due giorni prima dell’evento

Costo di partecipazione 70,00 € a persona

Info e prenotazione: agritur@madonnadellevittorie.it, 0464-505432 – Manzi Paolo Ferrari Trento

Ore 14.00, durata 1 ora e 30′

L’ARTE DEL ROSATO, NEI TRENTODOC FERRARI ROSÉ

Dopo la visita alla casa spumantistica, sarà possibile vivere un’esperienza unica alla scoperta dell’arte che si cela nella creazione dei Trentodoc Ferrari Rosé: sarà possibile degustare i vini-base o mosti, composti da sole uve Pinot nero e Chardonnay, proseguendo con la linea Trentodoc Rosé di Ferrari Trento

Ferrari Trento

Via del Ponte 15, Trento (TN)

Modalità di partecipazione: Su prenotazione

Costo di partecipazione 60,00 € a persona

Info e prenotazione: hospitality@ferraritrento.it, 0461-972331 Endrizzi

Ore 15.00, durata 2 ore

ENDRIZZI MOVIE “DA 0 A 100 MESI DI LAVORAZIONE SUI LIEVITI”

Visita in cantina con un percorso di assaggi: partendo dalla base spumante, passando alle riserve della linea Piancastello, per concludere con la punta di diamante Trentodoc Masetto Privé, à la volée! Per concludere, proiezione in anteprima del docufilm sulla Famiglia Endrici firmato dalla regista Katia Bernardi

Endrizzi, località Masetto 2, San Michele all’Adige (TN)

Modalità di partecipazione: Su prenotazione

Costo di partecipazione 40,00 € a persona

Info e prenotazione: vinoteca@endrizzi.it, 0461-662672 Ferrari Trento

Ore 16.00, durata 1 ora e 30′

L’ARTE DEL ROSATO, NEI TRENTODOC FERRARI ROSÉ

Dopo la visita alla casa spumantistica, sarà possibile vivere un’esperienza unica alla scoperta dell’arte che si cela nella creazione dei Trentodoc Ferrari Rosé: sarà possibile degustare i vini-base o mosti, composti da sole uve Pinot nero e Chardonnay, proseguendo con la linea Trentodoc Rosé di Ferrari Trento

Ferrari Trento, Via del Ponte 15, Trento (TN)

Modalità di partecipazione: Su prenotazione

Costo di partecipazione 60,00 € a persona

Info e prenotazione: hospitality@ferraritrento.it, 0461-972331 Mittestainer

Ore 16.00, durata 3 ore

BOLLICINE A BORDO PISCINA

Aperitivo a bordo piscina con Trentodoc Mirì e prodotti tipici trentini

Maso Mirì, Via dei Pomari 41, Trento (TN)

Modalità di partecipazione: Su prenotazione

Costo di partecipazione 30,00 € a persona

Info e prenotazione: info@masomiri.it, 334-6819971 Moser

Ore 16.00, durata 3 ore

MOSER SPARKLING HOURS

Aperitivo al tramonto con Trentodoc Moser.

Degustazione accompagnata da selezione di specialità mediterranee e musica dal vivo

Moser, Via Castel di Gardolo 5, Trento (TN)

Modalità di partecipazione: Su prenotazione entro venerdì 22 settembre ore 12

Costo di partecipazione 50,00 € a persona

Info e prenotazione: info@mosertrento.com, 0461-990786 Corvée

Ore 16.30, durata 3 ore

BOLLICINE E CANTI DI MONTAGNA

Degustazione guidata delle etichette Trentodoc Corvée accompagnate da canti popolari di montagna, interpretati da cori alpini

Corvée, località Bedin 1, Cembra Lisignago (TN)

Modalità di partecipazione: Su prenotazione

Costo di partecipazione 25,00 € a persona

Info e prenotazione: info@corvee.wine, 344-0260170 Monfort

Ore 17.00, durata 1 ora

11 GIORNI 11 ANNI

Un viaggio nel tempo: la vita di Trentodoc dai primi giorni di fermentazione all’apertura della bottiglia dopo gli anni di affinamento

Cantine Monfort, Via Stazione 19, Lavis (TN)

Modalità di partecipazione: Su prenotazione

Costo di partecipazione 30,00 € a persona

Info e prenotazione: info@cantinemonfort.it, 0461-246353 Borgo dei Posseri

Ore 18.00, durata 5 ore

MUSICA E BOLLA

Aperitivo dove musica e bollicine di montagna Trentodoc Borgo dei Posseri accostano i loro mondi passionali, per vivere una serata ricca di espressività ed emozioni

Borgo dei Posseri, località Pozzo Basso 1, Ala (TN)

Modalità di partecipazione: Su prenotazione

Costo di partecipazione 10,00 € a persona (bambini non paganti)

Info e prenotazione: eventi@borgodeiposseri.com, 328-8694074