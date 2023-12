PAT * TRENTO – CONGRESSO CHIRURGIA: TONINA, « GRAZIE ALLA NOSTRA AUTONOMIA ANCORA UNA VOLTA POSSIAMO DISTINGUERCI ED ESSERE D’ESEMPIO »

17.22 - venerdì 15 dicembre 2023

Nona edizione del Congresso Trentino di Chirurgia oggi a Trento. Tonina: la Provincia a fianco della sanità trentina. “Il nostro personale medico-sanitario è impegnato ogni giorno ad offrire un servizio di eccellenza ai suoi pazienti, riconosciuto anche dalle altre regioni. Grazie alla nostra Autonomia ancora una volta possiamo distinguerci ed essere d’esempio. Le difficoltà certo rimangono, ne ero consapevole quando ho accolto le responsabilità connesse alla gestione di un assessorato come questo, difficile ma sfidante. Responsabilità che mi assumerò fino un fondo, come ho ribadito nell’iniziare il mio nuovo incarico visitando le strutture ospedaliere del territorio e mettendomi all’ascolto di coloro che vi operano”. Con queste parole l’assessore provinciale alla sanità Mario Tonina ha salutato oggi la vasta platea di professionisti del settore sanitario intervenuta alla nona edizione del Congresso Trentino di Chirurgia, tenutosi presso il Grand Hotel Trento.

“Dobbiamo affrontare innanzitutto il problema della carenza di personale – ha proseguito l’assessore Tonina – in Trentino forse più infermieristico che medico, e ciò impone un lavoro culturale e informativo capillare, per sensibilizzare i giovani sull’importanza di queste professioni. E’ importante inoltre accrescere la considerazione di tutte le persone che lavorano in ambito sanitario, un fattore importante tanto quanto la gratificazione economica. La prossima settimana porterò in Giunta un piano di formazione triennale che prevederà anche nuove forme di comunicazione per avvicinare i cittadini al vostro lavoro. La sanità è fatta inoltre anche di sociale e quindi sono indispensabili i servizi territoriali, specie a fronte di un progressivo invecchiamento della popolazione. L’amministrazione provinciale c’è, è al vostro fianco, farà ciò che deve. E speriamo di vedere in futuro finalmente prendere forma il nuovo polo ospedaliero”.

L’evento, che ha richiamato a Trento un centinaio di partecipanti da tutta Italia e anche dall’estero fra medici chirurghi (appartenenti alle discipline di chirurgia generale, chirurgia vascolare, ginecologia e ostetricia, medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza, urologia) e infermieri, si è aperto con i saluti del presidente onorario Giuseppe Tirone, che ne ha curato le precedenti edizioni. A seguire gli interventi dei dottori Giuliano Mariotti, in rappresentanza dell’Apss, di Giudo Cavagnoli per l’Ordine dei Medici e di Alessandro Carrara, che da questa edizione è il nuovo presidente del Congresso.

Tema dell’evento di quest’anno l’errore in chirurgia. “Il fatto stesso che la sanità trentina abbia scelto un argomento così – ha sottolineato ancora Tonina – è indice della sua volontà di migliorarsi continuamente. Tra l’altro i dati delle assicurazioni sanitarie italiane ci dicono che mentre nella media nazionale la percentuale di errori chirurgici sul totale degli errori in sanità è del 37%, in Trentino questa media scende al 34% collocando la nostra provincia ai vertici della classifica delle regioni italiane per minor numero di sinistri. Un altro dato di cui essere orgogliosi”.

Il nuovo assessore provinciale alla sanità ha espresso infine un sincero “grazie” a tutti gli intervenuti e a tutto il personale medico-sanitario trentino. “Il mio – ha detto – è un ringraziamento al vostro impegno ma anche all’umanità con cui lo svolgete. So che le vostre professioni, sia mediche che infermieristiche, pongono il problema di un giusto riconoscimento economico, che va affrontato. Ma so anche che per voi non è solo una questione economica, e lo dimostra la maniera con la quale svolgete il vostro lavoro, con dedizione, sensibilità, impegno”.

