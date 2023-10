MART – ROVERETO (TN) * “IO, L’ARTE E L’ESTETICA“: « SETTE APPUNTAMENTI ON-LINE PER APPROFONDIRE IL TEMA DELLE PERCEZIONI SENSIBILI, DAL 17/10 OGNI MARTEDÌ »

17.57 - martedì 10 ottobre 2023

Io, l’arte e l’estetica: torna a ottobre con la quarta edizione. Sette appuntamenti online per approfondire, da molteplici prospettive, il tema delle percezioni sensibili. L’Area educazione e mediazione culturale del Mart propone un nuovo ciclo di incontri gratuiti dedicati all’arte, alla pedagogia e alla contemporaneità per riscoprire, dialogando, il potere della sensibilità. Dal 17 ottobre, ogni martedì.

Il Mart è un luogo di ricerca pedagogica ed estetica, fin dalla sua fondazione.

All’interno di questa cornice si inserisce la nuova edizione di Io, l’arte e l’estetica: il ciclo di appuntamenti nato nel 2021 e dedicato ai temi dell’estetica contemporanea, del rapporto arte-spirito-meditazione, della pedagogia e della filosofia.

Gli incontri si svolgeranno online ogni martedì dalle 17.30 alle 19.00, a partire dal 17 ottobre e vedranno la partecipazione di un nutrito gruppo di esperti: un’educatrice, una sociologa, un ricercatore, un pedagogista, un antropologo visuale, un traduttore e uno storico dell’arte. I relatori condurranno i partecipanti in un viaggio alla scoperta del potere delle percezioni sensibili, che colorano di significato le esperienze dell’arte e del mondo.

A cura dell’Area educazione e mediazione culturale del Mart, gli appuntamenti vogliono essere stimoli utili per abbracciare nuove consapevolezze e incontrare sguardi inediti sulla realtà, in uno spazio tranquillo di condivisione e dialogo. Sono infatti aperti a tutti i pubblici e non richiedono conoscenze pregresse. Ogni incontro è dedicato a un tema specifico e la partecipazione può essere saltuaria: è possibile prendere parte anche a un solo appuntamento, se lo si desidera.

Partecipare è semplice e gratuito, basta accedere attraverso i link di collegamento disponibili sul sito del museo. Al termine di ogni incontro è possibile richiedere l’attestato di partecipazione valido ai fini dell’aggiornamento insegnanti scrivendo a c.tamanini@mart.tn.it.