SKY – EUROSPORT * AUSTRALIAN OPEN: « TORNA IL GRAND SLAM, TUTTI I GIORNI LIVE DA LUNEDÌ 8 FINO ALLA GRANDE FINALE DI DOMENICA 21 FEBBRAIO »

Head-turning Tennis! Torna il Grand Slam, torna l’Australian Open ed è una grande esclusiva di Eurosport per due settimane da vivere in diretta sui canali del gruppo Discovery. Tutti i giorni LIVE, da lunedì 8 fino alla grande finale di domenica 21 febbraio, l’order of play integrale dello slam Down Under con i match di cartello su Eurosport 1 e una regia dedicata alle partite degli italiani su Eurosport 2. Inoltre, solo su Eurosport Player tutti i match dei nostri tennisti live streaming e on demand con il commento italiano.

Eurosport trasmetterà nel corso dell’anno 3 prove del Grand Slam per un totale di oltre 300 ore di tennis LIVE, coinvolgendo tutte le sue piattaforme televisive, social-media e digitali.

Barbara Schett è la padrona di casa del Cube, lo studio londinese di Eurosport che ospiterà tutti i migliori tennisti dell’Australian Open in realtà aumentata con la partecipazione quotidiana di tutti i grandi volti del canale di Discovery: Mats Wilander al suo quindicesimo anno come opinionista di Eurosport, Justine Henin, Boris Becker, Alex Corretja e Tim Henman, che analizzerà i match di Melbourne direttamente dal Cube a partire dai quarti di finale.

Inoltre, Roberta Vinci sarà il grande volto italiano di Eurosport al commento dell’Australian Open con la consueta autorevole squadra di telecronisti – fra cui Barbara Rossi, Jacopo Lo Monaco e Federico Ferrero – e tutti i giorni in diretta su Facebook al termine del programma di gioco con il suo Vodcast, disponibile anche sul sito di Eurosport Italia.

In occasione dell’Australian Open, Eurosport presenta i suoi nuovi format: Mischa’s Missions con Mischa Zverev, fratello di Alexsander finalista uscente dello US Open, inviato a Melbourne per raccontare il torneo da dietro le quinte di un’edizione senz’altro speciale per ragioni soprattutto extra-sportive.

Trailblazers è invece l’esclusiva serie docu-short in 10 episodi dedicata alle più grandi icone sportive che hanno ispirato e favorito il progresso della società: la prima puntata, concomitante l’inizio dell’Australian Open, avrà per protagonista l’inossidabile Serena Williams su tutte le piattaforme digital.

La campagna promozionale on-air di Eurosport “Head-turning Tennis” ha preso il via sui canali di Eurosport il 1° febbraio e proseguirà su tutte le piattaforme per tutta la durata dell’Australian Open.

Eurosport è disponibile su Sky ai canali 210 e 211, su DAZN e discovery+ nuovo servizio streaming del gruppo Discovery. Eurosport Player è disponibile anche su TIMVISION.

Il vincitore dell’Australian Open 2020 Novak Djokovic (Getty Images)