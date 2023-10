QUESTURA TRENTO * POLIZIOTTI IN PENSIONE: « IL PREFETTO SANTARELLI ED IL QUESTORE IMPROTA HANNO SALUTATO I COLLEGHI, MEDAGLIE PER IL LAVORO SVOLTO »

17.03 - martedì 10 ottobre 2023

Oggi il Questore di Trento, dottor Maurizio Improta, ha voluto ringraziare con una piccola cerimonia alla presenza del Commissario del Governo, dottor Filippo Santarelli, un gruppo di poliziotti in pensione per sopraggiunti limiti di età. Ai colleghi (ora “ex) le autorità per l’occasione hanno consegnato una medaglia, come segno tangibile del prezioso lavoro svolto al servizio del prossimo nella grande famiglia della Polizia di Stato.

