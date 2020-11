https://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2018/09/regione_large.jpg 214 300 admin https://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2020/09/AGO.png admin 2020-11-18 13:31:46 2020-11-18 13:32:43 PRESIDENZA CONSIGLIO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – SÜDTIROL * LAVORI IN VIDEOCONFERENZA: « OK AL BILANCIO CONSOLIDATO, APPROVATO IL DDL 30 A SOSTEGNO DEGLI ARTISTI IN DIFFICOLTÀ COVID »