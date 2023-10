PAT * TRASPORTO PUBBLICO: « IL 20/10 SCIOPERO GENERALE, SERVIZIO GARANTITO NELLE FASCE ORARIE (5.30-8.30) / (16.00-19.00) »

18.44 - mercoledì 18 ottobre 2023

Indetto uno sciopero generale dei trasporti per venerdì 20 ottobre. Per la giornata di venerdì 20 ottobre 2023 è stato indetto uno sciopero generale di 24 ore del trasporto pubblico. Durante la stessa giornata il personale viaggiante e gli addetti alle biglietterie di Trentino trasporti garantiranno il servizio nelle fasce orarie dalle ore 5.30 alle ore 8.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

Le corse iniziate all’interno delle fasce orarie di servizio garantito e non ancora ultimate proseguiranno fino al capolinea per il servizio urbano e la funivia Trento-Sardagna e fino al completamento della corsa per il servizio extraurbano e quello ferroviario (ferrovia Trento-Malè-Mezzana e Trento-Borgo-Bassano gestito da Trentino trasporti).

II servizio riprenderà regolarmente nella giornata successiva. L’ultimo sciopero di pari durata indetto dalla medesima organizzazione sindacale ha avuto una percentuale di adesione pari al 20% del personale di Trentino Trasporti.

Anche i treni di Trenitalia potranno subire cancellazioni o variazioni, per uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS previsto dalle ore 21.00 di giovedì 19 ottobre alle ore 21.00 di venerdì 20 ottobre 2023. Sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali e cioè dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00.

È possibile conoscere i treni garantiti visitando il sito Trenitalia, a questo link:

L’agitazione sindacale potrà comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.