PAT * SISTEMA SCOLASTICO TRENTINO: « PROSEGUE IL PIANO DI STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE »

11.09 - mercoledì 15 novembre 2023

Concorso straordinario docenti per la scuola primaria e per posti di sostegno della scuola secondaria.Prosegue il Piano di stabilizzazione del personale docente. Per rispondere ai fabbisogni attuali del sistema scolastico trentino, e in considerazione dei futuri pensionamenti del personale docente, come stabilito dalla legge provinciale di assestamento 2023, è bandito un concorso straordinario per titoli ed esami per l’accesso, con contratto a tempo indeterminato ai posti comuni, di lingua straniera, di sostegno e di didattica differenziata Montessori nella scuola primaria e ai posti di sostegno nelle scuole secondarie di primo e secondo grado della provincia di Trento.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata con modalità telematica, collegandosi al portale tematico della scuola trentina www.vivoscuola.it, nell’apposita area dedicata: “CONCORSI Personale della scuola”, dalle ore 10 di giovedì 16 novembre 2023 alle ore 10 di lunedì 18 dicembre 2023.

Il concorso prevede l’effettuazione di una prova consistente in un colloquio mirato ad accertare le capacità del candidato in riferimento alla figura di insegnante della scuola primaria (posto comune, posto di sostegno, posto Montessori e posto di lingua straniera tedesco e inglese) e della scuola secondaria (posto di sostegno per il primo e secondo grado). I candidati saranno graduati secondo il punteggio conseguito nella prova unitamente a quello dei titoli.

Tra i requisiti previsti per l’ammissione sono richiesti l’iscrizione nelle graduatorie d’istituto 2021-2024 e almeno tre anni di servizio nelle istituzioni scolastiche provinciali o nelle istituzioni scolastiche statali negli otto anni scolastici precedenti la data di presentazione della domanda stabilita dal bando (ovvero dall’anno scolastico 2015/2016 all’anno scolastico 2022/2023).

Il concorso conferma lo sforzo dell’Amministrazione nella valorizzazione delle professionalità presenti all’interno del sistema scolastico trentino, in un’ottica di stabilizzazione in risposta al problema del precariato e risponde a un’esigenza programmatoria di prospettiva del sistema scuola, anche in vista dei pensionamenti dei prossimi anni.

Le graduatorie finali del concorso saranno pubblicate sul portale tematico della scuola trentina www.vivoscuola.it/Concorsi, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol.