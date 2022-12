APT TRENTO * PONTE IMMACOLATA: AGNOLIN, « ATTESE PIÙ DI 100 MILA PRESENZE IN QUATTRO GIORNI, DATI CHE CONFERMANO L’ATTRATTIVITÀ TURISTICA DELLA NOSTRA CITTÀ »

11.41 - sabato 10 dicembre 2022

A Trento il Ponte dell’Immacolata è un successo: attese più di 100mila presenze in quattro giorni. Numeri più che lusinghieri per Trento e il Monte Bondone nell’atteso Ponte dell’Immacolata. Dovrebbe attestarsi oltre quota 100mila, infatti, la conta dei visitatori che avranno raggiunto il capoluogo e le piste limitrofe al termine del lungo weekend iniziato nella giornata di giovedì 8 dicembre. Una attesa vacanza nel segno del Mercatino di Natale, ovviamente, ma anche delle prime discese nel comprensorio sciistico.

“In base ai dati raccolti fin qui possiamo stimare saranno circa 3.500 gli sciatori presenti nei vicini impianti di risalita e altrettanti i camper in sosta nelle aree di parcheggio della Blm Group Arena nei quattro giorni del Ponte con un’occupazione degli alberghi che viaggia attorno al 95%”, spiega Matteo Agnolin, direttore dell’Azienda per il Turismo di Trento e Monte Bondone. “Questi dati confermano l’attrattività turistica della nostra città con la sua ampia offerta ricreativa culturale e sportiva. Una dimensione, quest’ultima, favorita dalla vicinanza della piste, distanti non più di mezz’ora dal centro storico”.