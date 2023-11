PAT * “SERVIZIO CIVILE VISTO DAGLI ADULTI“: « PRESENTAZIONE LIBRO, A TRENTO – PALAZZO ROCCABRUNA (21/11 – 17.45) »

10.02 - venerdì 17 novembre 2023

Il Servizio civile visto dagli adulti.P resentazione del libro il 21 novembre alle 17.45 a Palazzo Roccabruna a Trento. “Il Servizio civile visto dagli adulti” è il nuovo libro edito dall’Agenzia per la coesione sociale, che raccoglie 37 interviste fatte ad altrettanti/e formatori e formatrici del Servizio civile universale provinciale.

Una visione inedita del servizio civile, visto con gli occhi (e la testa) di un gruppo di adulti. Per capire insieme come lo vedono, che cosa ne pensano e se vengono accolte le esigenze e le richieste dei giovani. La presentazione del libro si terrà martedì 21 novembre alle ore 17:45 presso il salone “Conte di Luna” di Palazzo Roccabruna a Trento in via SS. Trinità. Interverranno il direttore dell’Ufficio Servizio civile Giampiero Girardi, la presidente della Consulta del Servizio civile universale provinciale Sandra Colacicco, l’avvocato Elide Agnolo e i formatori interessati.

Nell’occasione il libro sarà omaggiato ai presenti.

L’evento è aperto a tutti ed è un’occasione per far conoscere il servizio civile, non solo ai giovani ma anche agli adulti.

Ufficio Servizio civile

Via G. Grazioli, 1- 38122 Trento

Tel. +39 0461 493100

mail uff.serviziocivile@provincia.tn.it

https://serviziocivile.provincia.tn.it/