PAT * SCUOLE INFANZIA TRENTINO: GEROSA, « CONFERMATO IL MASSIMO DI 24 BAMBINI PER SEZIONE »

18.33 - venerdì 19 gennaio 2024

La Giunta provinciale, su proposta dell’assessore all’istruzione Francesca Gerosa, nella riunione odierna ha previsto, nell’ambito del Ddl sulla variazione di bilancio, di rendere strutturale la deroga alla Legge provinciale 13/1977 sulle scuole dell’infanzia, che all’art. 5 stabilisce il numero massimo di alunni per sezione, portandolo di norma a 24.

Lo ha annunciato la vicepresidente e assessore all’istruzione, cultura e sport, politiche per la famiglia, per i giovani e per le pari opportunità Gerosa, nel corso della conferenza stampa che si è tenuta al termine della seduta: “A partire dal prossimo anno scolastico intendiamo mettere a regime la riduzione del numero massimo di bambini per sezione nelle scuole dell’infanzia, una disposizione che era stata introdotta per le esigenze di distanziamento nel periodo Covid e prorogata finora.

Abbiamo ritenuto di rendere definitiva questa disposizione, per cui per il prossimo anno scolastico viene confermato il numero massimo di 24 bambini per sezione”, ha spiegato la vicepresidente.