PAT * PROVINCIALI 2023: « SORTEGGIATO L’ORDINE DEI CANDIDATI E DELLE LISTE COLLEGATE » (VIDEO)

16.44 - lunedì 25 settembre 2023

Provinciali 2023: sorteggiato l’ordine dei candidati e delle liste collegate

Si è tenuto oggi alle 14 il sorteggio per la compilazione dei manifesti e delle schede elettorali a cura dell’Ufficio centrale circoscrizionale. La dirigente del Servizio elettorale, anticorruzione e controlli della Provincia, Maria Ravelli, ha prima estratto l’ordine dei sette candidati presidente e poi l’ordine delle liste collegate ai candidati presidente.

Di seguito l’ordine dei sette candidati e l’ordine delle 24 liste collegate ai candidati presidente:

Maurizio Fugatti: Noi Trentino per Fugatti presidente; Lega per Fugatti presidente; Fratelli d’Italia; Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro (UDC); Forza Italia; La Civica; Partito autonomista Trentino Tirolese – PATT; Fassa.

Alex Marini: Movimento 5 Stelle.

Francesco Valduga: Italia Viva; Campobase; Alleanza Verdi e Sinistra; Fascegn; Casa Autonomia.Eu; Azione; Partito Democratico del Trentino.

Filippo Degasperi: La me Val – Primiero Vanoi Mis; Onda; Unione Popolare.

Sergio Divina: Giovani per Divina presidente; Noi con Divina presidente; Alternativa Popolare per il Trentino.

Elena Dardo: Alternativa.

Marco Rizzo: Democrazia Sovrana e Popolare.

Entro sabato 7 ottobre è prevista l’affissione all’albo comunale e in altri luoghi pubblici, a cura del sindaco, del manifesto delle candidature (entro lo stesso giorno è prevista anche la notifica agli interessati dell’avvenuta nomina a scrutatore).

Il voto, lo ricordiamo, è previsto per domenica 22 ottobre (alle 6 inizieranno le operazioni preliminari di voto, seguirà la votazione che si chiuderà alle 22), lo scrutinio per il giorno successivo.

Elezioni 2023 sorteggio simboli