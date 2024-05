PAT * PALLAVOLO: ASSESSORE GEROSA, «TRENTINO VOLLEY SUPERLATIVA, LA GIUNTA SI CONGRATULA PER LA VITTORIA IN CEV CHAMPIONS LEAGUE»

19.24 - domenica 5 maggio 2024

L’assessore allo sport e la giunta provinciale si congratulano con la società per la vittoria della Cev Champions League. Una Trentino Volley Superlativa.

“Un successo straordinario che ci riempie di gioia e di orgoglio”. La vicepresidente e assessore allo sport commenta così la vittoria della Champions League da parte della Trentino Itas. “Salire sul tetto d’Europa per la quarta volta – ha affermato – è un risultato che ha dell’incredibile se si tiene conto della giovane storia della Trentino Volley. In Italia ci sono riuscite soltanto due società storiche come Modena e Treviso e ora in questo ristretto club si è aggiunta anche la formazione gialloblu.

Ancora congratulazioni ai giocatori, al Presidente Da Re e a tutto lo staff, perché non hanno mai smesso di crederci e ci hanno così regalato un nuovo sogno, portando ancora una volta in alto il nome del Trentino. Siamo orgogliosi”. Ai complimenti si aggiungono anche il presidente della provincia e tutta la giunta provinciale e non mancherà nei prossimi giorni un momento istituzionale per dare il giusto riconoscimento ai nuovi campioni d’Europa.