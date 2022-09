APT VAL DI FASSA (TN) * “GRAN FESTA DA D’ISTÀ”: « LADINI A CANAZEI, TRE GIORNI DI MUSICA E CUCINA TIPICA (9-11/9) »

17.56 - mercoledì 07 settembre 2022

“Gran Festa da d’Istà”: i ladini si riuniscono a Canazei per il 41° anno. Dal 9 all’11 settembre, tre giorni di musica e buon cibo che vedono l’apice nella sfilata, di domenica pomeriggio, di un migliaio di persone appartenenti a gruppi folk e bande provenienti dalle vallate del Sella.

C’è attesa per la 41ª edizione della “Gran Festa da d’Istà” che torna a Canazei, dal 9 all’11 settembre, dopo un paio d’anni di sospensione (in seguito alla pandemia). Per il ritorno della grande festa con cui i ladini di Fassa, assieme a quelli delle vallate attorno al massiccio del Sella, celebrano la fine dell’estate, sono da mesi al lavoro gli organizzatori che possono contare sull’aiuto indispensabile di tanti volontari dei gruppi dei Vigili del Fuoco e della Croce Bianca. Il programma, predisposto sulla falsariga degli anni passati, si concentra su tre giornate (anziché quattro come da tradizione fino alla 40ª edizione).

L’apertura della tensostruttura di via Pareda è prevista venerdì 9 settembre (ore 19) con le proposte della cucina tipica e la musica di Dj Dany, cui segue (ore 20.30) il gruppo Oberkrainer Allstars. Sabato 10 settembre apertura (ore 11) e gastronomia locale (dalle 12 in poi) con intrattenimento musicale, che si ritrova in serata (dalle 19 in poi) sempre con Dj Dani, quindi con il gruppo Innkreis Buam.

Domenica 11 settembre, si comincia (ore 10) con la messa celebrata nel prato attiguo alla tensostruttura, a seguire pranzo tipico (dalle ore 11) con le note di Innkreis Buam allegro preludio alla sfilata, che prende il via alle ore 15: le strade principali di Canazei vengono attraversate da circa un migliaio di persone appartenenti a gruppi folk e compagini bandistiche, con addosso il “guant” (vestito tradizionale).

Una rassegna dove l’eleganza e l’attenzione ai dettagli degli abiti spiccano tra le ali di folla che, in genere, si dispongono lungo le strade per applaudire l’affascinante corteo ladino. Al termine (ore 16.30 circa), i gruppi si esibiscono in danze e brani musicali che lasciano spazio (dalle ore 19) alla cena con i piatti tipici e alla band Die Goldrieder, con cui si fa festa fino alla chiusura della tensostruttura.

Foto: Archivio Apt Val di Fassa