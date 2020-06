PAT * NETFLIX E ITALIAN FILM COMMISSION: « FINO ALL’11 GIUGNO MAESTRANZE E TROUPE COINVOLTE DALLA CRISI LEGATA AL COVID POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI CONTRIBUTO »

Netflix e Italian Film Commission danno vita al fondo di sostegno per tv e cinema. Fino all’11 giugno maestranze e troupe coinvolte dalla crisi legata al Covid-19 possono presentare domanda di contributo.

Un fondo in favore delle maestranze e delle troupe coinvolte dalla crisi legata alla pandemia Coronavirus di un milione di euro. Il progetto è stato reso possibile grazie alla collaborazione fra Italian Film Commissions e Netflix, che ha messo a disposizione un milione di euro per la costituzione del Fondo di Sostegno per la TV ed il Cinema nell’emergenza COVID-19.

“In questo momento difficile per il settore è importante dare visibilità a questa iniziativa, frutto di una partnership fra un privato, Netfix, e Italian Film Commission, associazione di raccordo con le realtà locali fra cui appunto Trentino Film Commission – commenta l’assessore alla cultura Mirko Bisesti -. L’obiettivo è sostenere le figure professionali direttamente colpite dall’emergenza che lavorano in produzioni sospese durante i giorni del lockdown.

Ora l’auspicio di tutti è che si possa tornare alla normalità e che le produzioni sospese possano riprendere un’attività importante per il nostro territorio, sotto il profilo culturale ma anche turistico”.

Trentino Film Commission fa sapere che il fondo, che sarà gestito direttamente dall’Associazione composta da 19 Film Commission diffuse su tutto il territorio italiano, servirà per le figure professionali dell’industria televisiva e cinematografica colpite dal Covid-19, come ad esempio elettricisti, montatori e truccatori. In particolare è rivolto alle maestranze che stavano lavorando su set chiusi nel mese di marzo o contrattualizzate per set con partenza prevista nel mese di marzo ma posticipata.

La piattaforma www.fondoifcnetflix.it è attiva per le domande di contributo fino all’11 giugno 2020.

Informazioni e assistenza per la call sono reperibili via mail all’indirizzo: info@fondoifcnetflix.it o al numero 389 622 4722

Il contributo individuale previsto è di 800 euro e sarà erogato fino ad esaurimento del Fondo.

Ulteriori informazioni a questo link: