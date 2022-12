PAT * NATALE A LUNDO: « TONINA E FAILONI ALL’INAUGURAZIONE DEGLI EVENTI DEL BORGO, AL CENTRO DELLA PROPOSTA LA RISORSA ACQUA »

14.14 - martedì 27 dicembre 2022

A Lundo un Natale tra tradizione, impegno e un messaggio di pace.Il vicepresidente Tonina e l’assessore Failoni all’inaugurazione degli eventi del borgo; la risorsa acqua al centro della proposta. “Un evento unico che trasmette un messaggio di straordinaria importanza per il nostro futuro. Un grande impegno da parte della comunità di Lundo che per circa due mesi ha lavorato nel tempo libero, di giorno e di notte, come ho potuto constatare personalmente, per concretizzare questa proposta in occasione del Natale. Il tema dell’acqua, al centro delle diverse iniziative, trova qui un’importante occasione di sensibilizzazione e riflessione; abbiamo bisogno di azioni quotidiane e di nuove modalità, come questa, per fare cultura e informazione sulle sfide del nostro tempo e poter così fare la differenza.

” Così il vicepresidente e assessore all’urbanistica, ambiente e cooperazione Mario Tonina, che con l’assessore all’artigianato, commercio, promozione, sport e turismo Roberto Failoni è intervenuto ieri pomeriggio all’inaugurazione delle iniziative organizzate con il titolo “Shalom” a Lundo, nel Comune di Comano Terme, in occasione del Natale. Fra le proposte curate dalla Pro Loco con il patrocinio della Provincia, il presepe vivente contemporaneo e teatralizzato del Collettivo Clochart di Mori. Particolarità dell’iniziativa è l’unione tra temi della tradizione e dell’attualità: il presepe veicola infatti un messaggio sul valore dell’acqua quale elemento fondamentale per la vita e risorsa da tutelare senza sprechi.

“Abbiamo voluto inserire la questione dell’acqua – ha aggiunto il vicepresidente Tonina – all’interno della Strategia provinciale per lo Sviluppo Sostenibile, perché questa Giunta provinciale crede profondamente al tema. Veniamo da quattro anni difficili, iniziati con la tempesta Vaia e proseguiti con la pandemia. Il Trentino ha saputo ripartire con impegno, valorizzando le proprie potenzialità e le proprie eccellenze, come vediamo anche oggi qui a Lundo. Grazie quindi a tutti coloro che rendono possibile questo programma di iniziative. Il volontariato è certamente uno dei valori che ci contraddistinguono; un valore che oggi, in questo difficile momento storico, assume ulteriore importanza e significato.”

Anche l’assessore Failoni ha voluto ringraziare la Pro Loco di Lundo – fra le più recenti nate in Trentino – per lo straordinario impegno profuso nell’iniziativa. “Questa – ha detto Failoni – è una location unica e particolarmente attrattiva che in questi giorni propone un’iniziativa per molti visitatori inedita e tutta da scoprire. Il grande lavoro svolto per realizzare i costumi, ma più in generale per organizzare i diversi eventi che compongono questa ricca proposta natalizia testimonia la passione di tanti volontari che con il loro impegno animano costantemente la comunità e il territorio.”

Impegno e passione sottolineati anche dal sindaco di Comano Terme Fabio Zambotti, che ha ricordato il percorso dell’associazionismo di Lundo sino alla costituzione, lo scorso anno, della Pro Loco. “Questo evento – ha aggiunto il sindaco – assume importanza non solo per il territorio, ma anche per la comunità, favorendo ulteriormente la coesione fra le tante persone che collaborano per realizzarlo.” “Con questa iniziativa vogliamo emozionarvi”, ha detto il presidente della Pro Loco Giorgio Trentini. “Il nostro scopo è regalarvi felicità affinché conserviate un bel ricordo di questo borgo. Il nostro paese è casa vostra.”

All’inaugurazione sono interventi anche, fra gli altri, il presidente del Consiglio provinciale Walter Kaswalder, il sindaco di Bleggio Superiore e assessore della Comunità delle Giudicarie Flavio Riccadonna, la presidente dell’Ecomuseo della Judicaria Carmela Bresciani e, per il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda per il Turismo Garda Dolomiti, Susanna Serafini.

Accanto alla Natività l’intero borgo si è attivato in occasione del Natale e del presepe: le case ospitano rievocazioni degli antichi mestieri e locande, con la partecipazione di diverse realtà associative e aziende del territorio, mentre le strade sono animate da musicanti e figuranti che incontrano i visitatori, intrattenendoli tra performance teatrali, melodie e visite guidate. In stretta relazione con il tema dell’acqua, l’Ecomuseo della Judicaria propone percorsi guidati con tre repliche giornaliere alle ore 18, 19 e 20, con passeggiata dalla piazza del borgo sino all’acquedotto comunale inaugurato nel 2019 per conoscere le fasi di realizzazione dell’opera. A Lundo particolare attenzione è dedicata anche ai bambini, con un “bosco incantato” allestito per i più piccoli. Le iniziative per il Natale sono in programma sino a domani, mercoledì 28 dicembre, dalle 16.30 alle 20.30; per raggiungere il borgo è disponibile un bus navetta gratuito con partenza da Ponte Arche e Dasindo.