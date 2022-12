ENAC * 30 ANNI “CARTOON NETWORK“: PRESIDENTE DI PALMA « OGGI A ROMA LA FESTA CON CENTINAIA DI DRONI DA NOI AUTORIZZATI, SUL CIELO DI PIAZZA DEL POPOLO (18.30) »

11.34 - martedì 27 dicembre 2022

Di Palma, Presidente Enac: “Centinaia di droni sul cielo di Piazza del Popolo: lieti di aver autorizzato lo spettacolo per la gioia dei bambini e pensando al futuro” “Una festa in cielo con centinaia di droni che si alzano in volo da Piazza del Popolo grazie all’autorizzazione concessa dall’Enac, Ente Nazionale Aviazione Civile” afferma Alessio Quaranta, Direttore Generale dell’Enac.

“Siamo lieti di aver autorizzato un evento che regala gioia ai bambini – aggiunge Pierluigi Di Palma, Presidente Enac – e che anche per questo, per altro nel periodo natalizio, va ben oltre i suoi fini commerciali. Nei limiti imposti dalla sicurezza, Enac favorisce ogni attività che possa rendere più semplice e gradevole la vita, anche anticipando il prossimo futuro. Tra qualche anno, infatti, i droni saranno oggetti familiari e di uso comune come, oggi, i cellulari che nel volgere di qualche decennio hanno totalmente modificato le nostre abitudini quotidiane”.

Lo spettacolo avrà luogo oggi alle 18.30 a Piazza del Popolo, a Roma, per celebrare i 30 anni di Cartoon Network (607 di Sky), ed è realizzato con il patrocinio di Roma Capitale e con la collaborazione dell’Assessorato a Grandi eventi, Sport, Turismo e Moda. Sarà possibile ammirare centinaia di droni che – guidati da esperti ingegneri aeronautici – prenderanno il volo dalla Terrazza del Pincio.