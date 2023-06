PAT * MOBILITÀ SOSTENIBILE: « NUOVI PUNTI DI RICARICA PER E-BIKE E AUTO ELETTRICHE, IN TUTTI I COMUNI DELLA VAL DI SOLE »

13.31 - venerdì 30 giugno 2023

In tutti i Comuni della Val di Sole nuovi punti di ricarica per e-bike e auto elettriche.Il finanziamento prevede l’installazione delle colonnine di ricarica per e-bike e per vetture elettriche su tutto il territorio solandro. I Comuni della Val di Sole saranno dotati di colonnine per la ricarica di biciclette e auto elettriche. Lo ha stabilito la delibera approvata dalla giunta provinciale che stanzia 200mila euro per il posizionamento dei dispositivi: “Il provvedimento – spiega l’assessore agli enti locali, trasporti e mobilità Mattia Gottardi – rientra nelle azioni previste dalla Strategia Nazionale “Aree Interne” e finanzierà l’’installazione di centraline di ricarica sia per e-bike sia per automezzi elettrici in tutta la Val di Sole al fine di sostenere la mobilità sostenibile in Val di Sole e confermare la vocazione della valle a un turismo più attento all’ambiente e all’aria che respiriamo”.

L’intervento, denominato “13. MOB-ELE – Mobilità Sostenibile: installazione di punti di ricarica per automezzi ibridi plug-in ed elettrici e per e-bike”, vede come soggetto responsabile il Comune di Peio. Il progetto prevede una spesa di 300 mila euro, dei quali 200mila saranno a carico dei fondi nazionali relativi alla Strategia Nazionale Aree Interne e i restanti a carico del Comune di Peio. Una volta ultimati i lavori tutti i comuni della Val di Sole avranno sul loro territorio un punto di ricarica per le e-bike e per automezzi elettrici a disposizione dei numerosi turisti ma anche dei residenti e, incentivati così a scegliere di muoversi all’interno della valle utilizzando mezzi a emissioni zero. “Grazie a questo progetto – conclude Gottardi – la Val di Sole riuscirà a integrare gli obiettivi del Piano per la mobilità sostenibile e quelli del Piano per la mobilità elettrica, rafforzando così anche l’immagine della Val di Sole quale località turistica per vacanze sostenibili”.