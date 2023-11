PAT * MALTEMPO: « TORNA IL SOLE SUL TRENTINO, SI LAVORA PER RIPRISTINARE LE INTERRUZIONI ALLA VIABILITÀ DOVUTE A FRANE E RUSCELLAMENTI »

11.37 - domenica 5 novembre 2023

Maltempo, previsioni e situazione viabilità. Torna il sole sul Trentino dopo la coda della perturbazione che anche ieri ha causato piogge e rovesci. Il bel tempo continuerà anche domani, seppur siano attese nubi basse specie dalla sera, fenomeno che durerà anche martedì.

Intanto si lavora continuamente per ripristinare le interruzioni alla viabilità dovute a frane e ruscellamenti, Il Servizio gestione strade raccomanda prudenza e moderazione della velocità per presenza di irregolarità del piano viabile, ristagni d’acqua in carreggiata, soprattutto nei sottopassi. La neve è caduta mediamente oltre i 1.000 metri di quota ed è bene utilizzare pneumatici invernali o catene.

Di seguito la situazione della viabilità di competenza provinciale:

ALTA VALSUGANA – ALTOPIANO FOLGARIA – LAVARONE – LUSERNA e di PINÈ

Chiusa la SS 350 Folgaria –Valdastico al km 26,500 circa in località Busatti, per caduta massi.

Tutte le restanti strade sono aperte.

BASSA VALSUGANA – TESINO

Chiusura invernale della SP 31 del Passo Manghen dal km 17+000 al km 31+500.

Le restanti strade sono tutte aperte.

PRIMIERO

Tutte le strade sono aperte.

Caduti circa 40 cm di neve sui passi dolomitici.

VALLI DI CEMBRA, FIEMME E FASSA

SP 71 al chilometro 15+200 località Sevignano (Comune di Segonzano), transito a senso unico alternato, causa smottamento.

SS 612 della Val di Cembra, transito a senso unico alternato per smottamenti al chilometro 3+400 loc. Maso Franchi e al chilometro 7+400 loc. Ceola.

Chiusa la SP 31 del Manghen dal chilometro 32+500 al chilometro 38+550 per pericolo smottamenti.

Le restanti strade sono tutte aperte.

TRENTO – MONTE BONDONE – PAGANELLA

Chiusa la SP 58 di Faedo al chilometro 5,100 circa a monte dell’abitato di Faedo.

SP 131 dir Verla al chilometro 4,000 circa, transito a senso unico alternato per smottamento.

Tutte le restanti strade sono aperte.

Caduti circa 15-20 centimetri di neve in quota sul Monte Bondone e Altopiano della Paganella.

VALLE DI NON

Chiusa in via precauzionale la SP 14 del lago di Tovel, per pericolo caduta sassi.

Chiusa la SP 55 dir Lover per cedimenti del piano viabile al chilometro 0+600 circa.

SP 73 Destra Anaunia: transito a senso unico alternato causa smottamento al chilometro 4,000 circa, nel comune di Denno.

Le restanti strade sono tutte aperte.

VALLE DI SOLE

Tutte le strade sono aperte.

Si segnala diffusa presenza di buche nella pavimentazione.

Caduti circa 40-50 centimetri di neve sui passi Campo Carlo Magno e del Tonale.

VALLI DEL CHIESE, GIUDICARIE, RENDENA

Tutte le strade sono aperte.

SS 237 del Caffaro a Cologna, transito a senso unico alternato all’occorrenza, per lavori in corso.

ALTO GARDA E LEDRO

Chiuse lungo la SS 240 di Loppio e Val di Ledro, le gallerie Dom e Agnese, che collegano la Val di Ledro a Riva del Garda, per distacco localizzato di materiale. Sono in corso gli accertamenti tecnici.

Chiusa la SP 48 del Monte Velo in località Gazzi per smottamento.

Chiusa la SP 245 di Santa Massenza per caduta massi.

Le restanti strade sono tutte aperte.

VALLAGARINA

Chiusa la SP 90 1° tronco diramazione Borghetto per allagamento sottopasso ferroviario.

Le restanti strade sono tutte aperte.