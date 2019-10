PAT * LAVORI IN TANGENZIALE: « GRATIS IL PERCORSO SULLA A22 DA TRENTO NORD A TRENTO SUD NEI GIORNI FERIALI, IL PROVVEDIMENTO AVRà VALIDITà UN ANNO »

Il provvedimento assunto dalla Giunta provinciale avrà validità di un anno. Lavori in tangenziale: gratis il percorso sulla A22 da Trento Nord a Trento Sud nei giorni feriali

Via libera oggi dalla Giunta provinciale alla decisione, già annunciata lo scorso 11 ottobre, di di rendere gratuito, dal 1° novembre, il percorso sulla tratta autostradale da Trento Nord a Trento Sud, nei giorni feriali, e nelle ore più critiche per il traffico, a fronte dei lavori in corso a Campotrentino per collegare la tangenziale e la SP 235 dell’Interporto. L’impegno di spesa previsto è di 300.000 euro, interamente a carico della Provincia. “Sappiano quanto già oggi sia critica la situazione del traffico sulla tangenziale in determinate situazioni – sottolinea il presidente Maurizio Fugatti – e i lavori rischiano di comprometterla ulteriormente. Spostando parte del flusso sull’autostrada, sulla tratta compresa fra Trento Nord e Trento Sud, mediante i i telepass di cui già gli automobilisti sono in possesso o rilasciandone di nuovi, una parte dei problemi determinati dal congestionamento automobilistico, soprattutto quando le persone si spostano per lavoro, possa essere evitato. Ciò a vantaggio della sicurezza, ma anche di un minore inquinamento”.

Il progetto per ora ha validità di un anno e comporterà il rilascio di un telepass da parte della Autobrennero agli utenti che ne faranno richiesta. Le fasce orarie interessate saranno 6.00-9.00 e 17.00-20.00, nei giorni feriali, con esclusione delle festività anche infrasettimanali.