PAT * INTELLIGENZA ARTIFICIALE: « PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI, SFIDE ED OPPORTUNITÀ (29/11 – 9.30) »

17.21 - lunedì 27 novembre 2023

L’Intelligenza artificiale per la pubblica amministrazione.L’evento, promosso dal Cerchio Ict, si terrà mercoledì, 29 novembre 2023, a Trento e in contemporanea a Bologna, Bolzano e Schio. Mercoledì, 29 novembre 2023, alle ore 9.30, prenderà il via presso l’Auditorium di Trentino Digitale, di via Pedrotti 18 a Trento, la conferenza “AI per la trasformazione digitale delle amministrazioni locali”. L’iniziativa è organizzata da Trentino Digitale, in collaborazione con le altre tre società inhouse del Cerchio ICT: Lepida, Pasubio Tecnologia e Südtiroler Informatik – Informatica Alto Adige. Il programma vede la partecipazione, tra gli altri, del vicepresidente della Provincia autonoma di Trento, Achille Spinelli, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Trento, Sandro Raimondi, e il presidente di Trentino Digitale, Carlo Delladio. Ai lavori interverranno anche esperti e docenti di fama internazionale, dirigenti della pubblica amministrazione trentina e manager di aziende.

La trasformazione digitale è oggi sempre più condizionata dagli sviluppi dell’Intelligenza Artificiale, tanto che l’Unione Europea ha riconosciuto proprio l’Intelligenza Artificiale quale area strategica per il futuro. A questa sfida non può sottrarsi la Pubblica amministrazione, chiamata a cambiare il proprio modo di lavorare e soddisfare i bisogni di cittadini e imprese.

“Da cittadini, imprese ed enti pubblici – sottolinea il direttore generale di Trentino Digitale, Kussai Shahin – arriva con forza la richiesta di servizi di nuova generazione, in grado di garantire la competitività dei territori. A loro dobbiamo risposte concrete e grazie anche a sinergie tra società pubbliche garantiremo innovazione e digitalizzazione”.

Le questioni da affrontare sono molte: norme obsolete, mancanza di competenze, dati non integrati, processi arretrati e procedure lunghe. Ma molte e impattanti sono anche le opportunità: usare in modo intelligente i dati per prevenire i bisogni, mettere al centro la soddisfazione di cittadini e imprese, offrire molteplici canali di interazione per raggiungere un unico obiettivo in modo semplice e veloce, supportare le decisioni delle istituzioni. Questi e molti altri interrogativi saranno al centro della conferenza “AI per la trasformazione digitale delle amministrazioni locali”, visibile anche in streaming sul sito dell’organizzazione. Qui info e programma: https://www.cerchioict.it/ai