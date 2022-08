PAT * IMPIANTI A FUNE: « AL VIA I CORSI 2022 DEL LABORATORIO TECNOLOGICO DELLA PROVINCIA, DAL 26 AL 30/9 »

15.15 - domenica 28 agosto 2022

Impianti a fune, i corsi 2022 del Laboratorio tecnologico della Provincia. Il Laboratorio tecnologico impianti a fune della Provincia autonoma di Trento terrà, dal 26 al 30 settembre, presso la sua sede in via Provincia, 24 a Ravina di Trento, il corso di primo livello in controlli non distruttivi sulle funi metalliche impiegate per il sollevamento, il trasporto di persone e di cose e per tensostrutture. Il corso è giunto nel 2022 alla 15° edizione. Alla formazione seguirà una sessione d’esame.

Il LATIF (Laboratorio Tecnologico Impianti a Fune) è stato riconosciuto dal CICPND, Centro italiano di coordinamento per le prove non distruttive, quale Centro d’Esame per la qualificazione di personale esperto nei controlli non distruttivi di livello 1 e 2 per le funi metalliche impiegate per il sollevamento, il trasporto di persone e di cose e per tensostrutture. Il LATIF cura il corso di formazione mentre la certificazione è gestita dal CICPND. Il corso avrà durata di 44 ore distribuite in cinque giorni, con lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. Terminate le procedure per il livello 1 si valuterà, anche in base al numero di iscrizioni, se predisporre anche una sessione per il livello 2.

