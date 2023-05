PAT * “IL SISTEMA DEI CONTROLLI SULLE SOCIETÀ PUBBLICHE“: « CON AMMINISTRATORI – DOCENTI UNIVERSITARI – MAGISTRATI CONTABILI » (VIDEOINTERVISTA NICOLETTI)

17.15 - giovedì 4 maggio 2023

Un convegno oggi presso la Facoltà di Giurisprudenza. Il sistema dei controlli sulle società pubbliche. Per rendere più efficiente, razionale e finanziariamente sostenibile la gestione delle partecipazioni societarie della pubblica amministrazione occorre mettere in campo un sistema di controlli approfonditi sulla gestione economica e operativa delle società da parte dell’ente pubblico socio, la cui azione deve essere guidata dai canoni della trasparenza amministrativa e dell’equilibrio del proprio bilancio, come previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, noto anche come testo unico delle società a partecipazione pubblica. Sul tema, oggi, si sono confrontati amministratori pubblici, docenti universitari e magistrati contabili nel corso del convegno “Il sistema dei controlli sulle società pubbliche”, che si è tenuto presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento, organizzato da Tsm-Trentino School of Management e dall’Ateneo trentino.

“La Provincia autonoma di Trento – ha evidenziato il direttore generale, Paolo Nicoletti – è a capo di un sistema di società controllate e partecipate molto numeroso, organizzato e strutturato. E credo sia fondamentale ribadire che la Provincia e le società stanno dalla stessa parte, perché le società sono il braccio operativo della Provincia, anzi una sorta di appendice. In quest’ottica i controlli vengono vissuti in maniera meno problematica e sono quasi sempre collaborativi e finalizzati a garantire l’operatività e la funzionalità delle società, per raggiungere gli obiettivi che l’Ente provinciale si è prefissato. Il sistema dei controlli in Trentino va certamente migliorato, ma credo si possa dire che risulti molto funzionale”.

Nel ricordare il ruolo svolto da Tsm nell’ambito della formazione, a sostegno dello sviluppo, l’amministratore delegato Delio Picciani ha sottolineato l’importanza del confronto fra i vari soggetti interessati. “Ognuno, nel rispetto del proprio ruolo, – ha detto Picciani – può dare il proprio contributo affinché gli amministratori pubblici possano gestire al meglio la propria funzione, anche con la giusta serenità”.

Come ha evidenziato Michele Nulli, dirigente del Servizio per la gestione delle partecipazioni societarie della Provincia, le responsabilità dell’ente pubblico socio richiedono l’attivazione, con particolare riferimento alla dimensione finanziaria, di forme idonee di controllo e monitoraggio, che sono chiamate a coesistere, su differenti piani, con il sistema di controlli policentrico proprio dell’organizzazione societaria, fra cui si annoverano, soprattutto, l’organo sindacale e l’Organismo di Vigilanza.

Al convegno sono intervenuti i magistrati della Corte dei Conti Anna Maria Lentini e Tiziano Tessaro, i docenti Flavio Guella, Darmiano Florenzano, Luciano Hinna e Fulvio Cortese e gli amministratori Sergio Anzelini, presidente di Trentino Sviluppo, Marco Pedri, presidente della Società Multiservizi Rovereto e Francesco Salvetta, dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto.