FONDAZIONE ITALIA USA * “PREMIO AMERICA“ « SARANNO PREMIATE ALTE PERSONALITÀ DI CHIARA FAMA, NEI RISPETTIVI CAMPI DI INTERESSE ED ATTIVITÀ »

La Fondazione Italia USA promuove ogni anno presso la Camera dei Deputati il Premio America, un riconoscimento di grande valore civile e istituzionale. Obiettivo del premio è riconoscere e stimolare iniziative ed opere volte a favorire i rapporti tra Europa e Stati Uniti d’America. Saranno quindi premiate alte personalità di chiara fama, di assoluta eccellenza nei rispettivi campi di interesse ed attività, che si siano distinte per il loro operato e abbiano raggiunto importanti risultati a favore dell’amicizia transatlantica.

Tra i premiati delle scorse edizioni ricordiamo Andrea Bocelli, Carla Fendi, Gianni Letta, Carlo Cracco, Valentina Vezzali, Jean-Claude Trichet, Emanuele Filiberto di Savoia, José Manuel Barroso, Alberto Angela, Brunello Cucinelli, Bebe Vio, Mario Andretti, Enrico Vanzina, Silvio Garattini, Tony Renis, Anders Fogh Rasmussen, Manuel Agnelli, Jean Todt, Beatrice Venezi, Gianni Riotta, Edward Luttwak, Alan Friedman, Mario Moretti Polegato, Laura Biagiotti, Joe Bastianich, José Maria Aznar, Bruno Vespa, Alessandro Benetton, Francesca Fagnani, Giovanni Allevi, Lucia Annunziata, Luca Cordero di Montezemolo, Paul Bremer, Ronn Moss, Alberta Ferretti, Christian De Sica, Ennio Morricone, Ilaria Capua, Umberto Veronesi, Renzo Arbore, Renato Balestra, Maria Grazia Cucinotta, Alain Elkann, Paolo Limiti, Gualtiero Marchesi, Paolo Mieli, Monica Maggioni, Paolo Nespoli.

La XIV edizione del Premio si terrà a Roma, presso la Camera dei Deputati, il 4 ottobre 2024. Il premio consiste in una pregiata opera esclusiva in argento, bronzo e palladio. E’ possibile sottoporre candidature per la premiazione, con una breve motivazione, inviando una email entro il 30 maggio 2024.