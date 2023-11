PAT * GALLERIA DOM: « AUTOBUS CON STUDENTI BLOCCATI, I 50 MINUTI DI RITARDO SONO DA COLLEGARE A MOTOVI DI SICUREZZA »

16.57 - giovedì 9 novembre 2023

Galleria Dom: le precisazioni della Provincia. Sono state istituite alcune corse speciali per permettere agli studenti della Val di Ledro di raggiungere Riva del Garda, in seguito all’interruzione della Galleria Dom dove è in corso un intervento di manutenzione straordinaria per ripristinare la volta danneggiata dal maltempo. In merito alla notizia dell’autobus di studenti bloccati all’imbocco della Galleria Dom, la Provincia precisa quanto segue.

I 50 minuti di ritardo nella ripartenza del bus alla Galleria Dom, che poi si sono tradotti in 30 minuti di arrivo posticipato a lezione, sono legati allo scrupoloso presidio della sicurezza. Non si tratta quindi equivoci o mancate comunicazioni, quanto della necessità di perfezionare le procedure, e conseguenti responsabilità, in capo ai soggetti tenuti a conciliare l’interruzione delle attività di cantiere (compresa la sicurezza degli operai), con il transito dei mezzi esclusi dall’ordinanza di chiusura del 6 novembre.

Proprio per definire il protocollo di intervento, stamani si è tenuta in Provincia una riunione presenti i dirigenti generali del Dipartimento Protezione civile, Foreste e Fauna Raffaele De Col, del Dipartimento Infrastrutture Luciano Martorano, del Dipartimento Territorio e Trasporti, Ambiente, Energia e Cooperazione Roberto Andreatta, nonché il sindaco di Ledro Renato Girardi e l’assessore di Riva del Garda Luca Grazioli, oltre all’ispettore dei Vigili del Fuoco del Distretto di Riva del Garda Lorenzo Righi. Nel corso della riunione si è chiarito che l’assetto individuato, ovvero il Trasporto pubblico locale quale categoria esclusa dal divieto, è consentito dal combinato disposto degli artt. 5 e 6 del Codice della Strada e che al fine della corretta conciliazione tra transito e attività di cantiere è necessario e sufficiente disporre di un soggetto istituzionale che agisce il nome e per conto dell’ente committente dei lavori, che sia in condizione di presidiare l’interruzione del cantiere al passaggio dei mezzi.

Rispetto alle disponibilità e competenze dei soggetti in grado di svolgere questa funzione si è trovata la condivisione sul fatto che nella mattinata di domani e di sabato sarà il Corpo dei vigili volontari di Molina, mentre nella fascia dei rientri già nel pomeriggio di oggi e fino a tutto domani e sabato l’attività di presidio sarà del Corpo di Polizia intercomunale secondo le tempistiche sotto indicate:

Venerdì 10 novembre:

passaggio in galleria direzione da Ledro a Riva del Garda (in discesa) alle ore 7.20 (VV.FF. volontari)

passaggio in galleria direzione da Riva del Garda a Ledro (in salita) alle ore 7.45 (VV.FF. volontari)

passaggio in galleria direzione da Ledro a Riva del Garda (in discesa) alle ore 13.25 (Polizia Municipale)

passaggio in galleria direzione da Riva del Garda a Ledro (in salita) alle ore 14.25 (Polizia Municipale)

Sabato 11 novembre:

passaggio in galleria direzione da Ledro a Riva del Garda (in discesa) alle ore 7.20 (VV.FF. volontari)

passaggio in galleria direzione da Riva del Garda a Ledro (in salita) alle ore 13.40 (Polizia Municipale)