PAT * FORUM QUESTURA TRENTO E CONFCOMMERCIO-FIPE : SEGNANA, « INSIEME PER LA CULTURA DELLA LEGALITÀ (PRESENTI IMPROTA – RAIMONDI – TAUFER – STANCHINA – ROMAN – ANTONIOLLI ) »

00.12 - martedì 7 marzo 2023

ieri alla presentazione del percorso formativo promosso da Questura di Trento e Fipe-Confcommercio. #SicurezzaVera, Segnana: “Educazione e sinergia tra enti fondamentali per diffondere cultura della legalità e di genere”

“L’educazione e la formazione sono di vitale importanza per trasmettere la cultura della legalità e contrastare la violenza di genere affinché siano al centro del dibattito pubblico non solo in alcune occasioni, come la Festa della Donna, ma ogni giorno. La formazione, unita alla sinergia tra istituzioni ed enti presenti sul territorio, sono fondamentali per prevenire possibili episodi di violenza e creare una vera cultura della legalità all’interno delle nostre comunità”.

Così l’assessore provinciale alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia Stefania Segnana intervenendo oggi all’apertura del corso #SicurezzaVera, iniziativa promossa da Questura di Trento e Fipe-Confcommercio.

L’iniziativa attua in Trentino il protocollo d’intesa Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, Fipe-Confcommercio e intende sviluppare iniziative formative e informative finalizzate alla diffusione della cultura della legalità e di genere, valorizzando l’impegno tra le forze dell’ordine, le istituzioni e le imprese di pubblico esercizio, spesso prime sentinelle sul territorio, per la prevenzione dei reati di genere e la sicurezza delle comunità.

“Occorre parlare di educazione alla legalità e al contrasto alla violenza di genere ogni giorno, così come è fondamentale il coinvolgimento dei giovani e degli attori che presidiano il territorio, che possono giocare un ruolo importante accanto alle forze dell’ordine” – ha continuato l’assessore – . Sui temi importanti della nostra società il lavorare assieme, la collaborazione tra enti ed istituzioni operanti sul territorio, possono fare la differenza”.

Oltre all’assessore Segnana sono intervenuti la presidente dell’Associazione Pubblici Esercizi del Trentino, Fabia Roman, Il vicepresidente dell’Associazione Ristoratori del Trentino Francesco Antoniolli, il vicesindaco di Trento Roberto Stanchina, la presidente della Commissione provinciale per le Pari Opportunità Paola Maria Taufer, il Questore di Trento Maurizio Improta, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento Sandro Raimondi, il primo dirigente della Divisione Anticrimine della Polizia di Stato presso la Questura di Trento Annamaria Maggio.