CENTRO SANTA CHIARA – TRENTO * GRANDE PROSA: “ ANNULLATA LA DATA DI GIOVEDÌ 13 GENNAIO DE “I DUE GEMELLI VENEZIANI”, IN PROGRAMMA AL TEATRO SOCIALE »

17:14 - 12/01/2022

Si comunica che, a seguito di alcuni casi di positività emersi all’interno della compagnia, la recita di giovedì 13 gennaio de “I due gemelli veneziani”, in programma al Teatro Sociale di Trento, è stata annullata.

Rimangono invece confermate le successive tre repliche dello spettacolo, previste per venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 gennaio, sempre al Teatro Sociale di Trento.

Gli abbonati e i possessori del biglietto per la giornata di giovedì potranno tuttavia scegliere di far valere i propri titoli di ingresso per una delle altre tre repliche dello stesso spettacolo, ritirando il nuovo biglietto presso la Cassa del Teatro Auditorium (lun-sab, 10-13, 15-19).

Per maggiori informazioni chiamare il numero verde 800/013952 o scrivere alla mail puntoinfo@centrosantachiara.it