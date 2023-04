PAT * FESTIVITÀ PASQUALI: « APERTURE STRAORDINARIE PER SASS – MUSEO FIAVÉ E SAN MICHELE – BUONCONSIGLIO – MUSE E MART – MUSEO AERONAUTICA – BASE TUONO »

12.06 - mercoledì 5 aprile 2023

Musei e castelli provinciali, ecco le aperture pasquali.Aperture straordinarie per SASS, Museo di Fiavé, Buonconsiglio e altri castelli, Museo di San Michele, MUSE e Mart, Gallerie, Museo dell’aeronautica e Base Tuono. Le festività pasquali rappresentano un’ottima occasione per visitare castelli e musei che fanno parte della rete provinciale del Trentino, che offrono numerose iniziative, dalla caccia alle uova ai laboratori per bambini, e occasioni culturali con mostre e aperture straordinarie per il lunedì di Pasquetta.

Ecco le tante le proposte di Museo etnografico trentino San Michele, MUSE, Mart e Casa Depero, Castello del Buonconsiglio e castelli Thun, Beseno, Caldes e Stenico, Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas con la Tridentum romana, Museo Retico, Parco Archeo Natura e Museo delle Palafitte di Fiavé, Le Gallerie, Museo dell’aeronautica Gianni Caproni e Base Tuono a Folgaria.

METS -Museo etnografico trentino San Michele

Il 10 aprile, Pasquetta, il METS sarà aperto al pubblico con orario 10-18 con entrata alla tariffa ridotta di 4 euro. I visitatori potranno scegliere fra circa 8.000 oggetti e strumenti che permettono di esplorare e scoprire la cultura e l’etnografia della regione alpina.

Al Museo fino al 7 maggio è visitabile la mostra “Cercatori d’erba. Malghe da formaggio in Trentino”, una proposta particolarmente significativa realizzata da un fotografo, Marco Simonini, uno scrittore e agronomo Francesco Gubert, e da un’artista, Amina Pedrinolla. Sono tre sguardi, tre prospettive sull’oggi di un mondo che si ripete da secoli, quello dei “Cercatori d’erba”, appunto: coloro che salgono nelle terre alte delle Alpi, in cerca d’erba buona per nutrire mucche, capre e pecore fornitrici del latte e quindi dei suoi derivati. Quindici storie di donne e di uomini in quindici malghe diverse – Cercen, Clesera, Tuena, Tovre, Movlina, Stabio dei Saoni, Misone, Cadria, Lavanech, Stabolone, Sega, Zochi, Colo, Cenon di Sopra, Mezzaselva -. Quindici storie seguendo il miracolo dell’erba che si fa formaggio, episodi di un viaggio al ritmo della stagione estiva.

Info www.museosanmichele.it

Buonconsiglio, castelli Thun, Beseno, Caldes e Stenico

In occasione di Pasqua, domenica 9 aprile, e Pasquetta, lunedì 10 aprile, tutti castelli provinciali – Castello del Buonconsiglio, Castel Thun, Castel Beseno, Castel Caldes e Castel Stenico – saranno aperti dalle 9.30 alle 17.00. Sabato 8, domenica 9 e lunedì 10 aprile in tutte le sedi sarà proposta l’attività per famiglie autogestita “Caccia all’uovo”. In occasione delle vacanze di Pasqua, negli ambienti dei castelli, tra antiche mura, affreschi, sculture e dipinti, qualcuno si è divertito a nascondere colorate uova di Pasqua. Sarà compito dei piccoli “cacciatori”, aiutati da una mappa – e dai genitori -, scovarle e risolvere tutti gli indovinelli. L’attività può essere effettuata in qualsiasi orario e non necessita di prenotazione.

Tariffa: 8,00 € a nucleo familiare, Servizi educativi del museo tel. 0461 492811 lun>ven 9>13 – 14>16

Info: www.buonconsiglio.it

Spazi archeologici

Fine settimana di Pasqua e Pasquetta all’insegna dell’archeologia nei musei curati dalla Soprintendenza per i beni culturali che saranno aperti per offrire ai visitatori l’opportunità di viaggiare nel tempo alla scoperta della storia più antica del territorio. Lo Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas, a Trento, sotto piazza Cesare Battisti, oltre al percorso nella Tridentum romana di duemila anni fa, ospita le mostre “La memoria nel ghiaccio. Archeologia della Grande Guerra a Punta Linke” e “Ostriche e vino. In cucina con gli antichi romani” (orario 9-13 e 14-17.30).

Il Museo Retico. Centro per l’archeologia e la storia antica della Val di Non a Sanzeno sarà visitabile dalle ore 14 alle 18, mentre il Parco Archeo Natura e il Museo delle Palafitte di Fiavé saranno aperti dalle ore 13 alle 18. Lunedì 10 aprile, inoltre, il Museo delle Palafitte propone alle ore 14 “L’officina della lana cotta” un laboratorio per famiglie alla scoperta della lana e dei suoi molteplici utilizzi, per realizzare un’originale pecorella in feltro mentre al Parco Archeo Natura alle ore 16.30 si terrà la visita guidata partecipata “Un giorno in palafitta”, info al tel. 3351578640.

Info: www.cultura.trentino.it/Temi/Archeologia

Mart e Casa Depero

Le sedi del Mart a Rovereto e a Trento saranno aperte con orario regolare domenica 9 aprile, Pasqua, e martedì 25 aprile, Festa della Liberazione. In programma inoltre aperture straordinarie: lunedì 10 aprile, Pasquetta, lunedì 24 aprile e lunedì 1° maggio, Festa dei lavoratori.

Attualmente le mostre in corso al Mart di Rovereto sono: “Giotto e il Novecento”, prorogata fino al 1° maggio, “Klimt e l’arte italiana” prorogata fino al 18 giugno, “Cabaret Vienna. L’Atelier fotografico Manassé” fino al 18 giugno, “Focus | Fausto Pirandello. Il dramma della pittura” fino al 18 giugno.

Presso la Casa d’Arte Futurista Depero a Rovereto si può visitare l’allestimento permanente.

Alla Galleria civica di Trento c’è “Christian Fogarolli. Decade”, fino al 4 giugno, mentre al Palazzo delle Albere ci sono “I girasoli ucraini. Opere di Maria Prymachenko dal Museo nazionale Taras Shevchenko di Kiev” fino al 4 giugno.

Info: www.mart.tn.it

Gallerie, Museo dell’aeronautica e Base Tuono

Le Gallerie a Piedicastello e il Museo dell’aeroanutica Gianni Caproni saranno aperti dalle 10 alle 18 domenica 9 aprile, Pasqua, e martedì 25 aprile, Festa della Liberazione. In programma inoltre aperture straordinarie lunedì 10 aprile, Pasquetta, lunedì 24 aprile e lunedì 1° maggio, Festa dei lavoratori, sempre dalle 10 alle 18.

Tre le mostre allestite alle Gallerie, ingresso libero: “Spettacolo”: un’installazione multi-sensoriale per ripercorrere i principali momenti degli ultimi 200 anni di storia in Trentino; “La seconda guerra mondiale”, un percorso espositivo che racconta l’esperienza trentina durante il secondo conflitto mondiale; “Al lavoro!” un’esposizione dedicata alla migrazione trentina verso il Tirolo del nord nel XIX secolo.

Al Museo dell’Aeronautica Gianni Caproni è visitabile la rinnovata esposizione permanente che ripercorre la storia dell’aeronautica italiana, in attesa di una nuova mostra temporanea dedicata al bombardiere Caproni Ca.3, che verrà inaugurata nella seconda metà di aprile, ingresso a pagamento.

Il 1° aprile riapre al pubblico un altro spazio gestito dalla Fondazione Museo storico del Trentino, Base Tuono a Folgaria, una vasta area museale dedicata al sistema NATO di difesa missilistica Nike-Hercules e alla Guerra Fredda. Fino alla fine di giugno Base Tuono sarà aperta sabato e domenica dalle 10 alle 17, comprese le festività di Pasqua, Pasquetta, 1° maggio e 2 giugno.

Info museostorico.it

MUSE, Albere, Museo Geologico, Museo delle Palafitte

Il MUSE – Museo delle Scienze propone per i giorni di Pasqua e Pasquetta, ovvero il 9 e 10 aprile, apertura con orario continuato dalle 10 alle 19. Al suo interno saranno visitabili la nuova mostra “Wild City. Storie di natura urbana” che analizza le minacce, gli ostacoli e – al contrario – le opportunità che la città pone agli altri esseri viventi e “Nella mente del lupo” che propone invece un approfondimento immersivo per calarsi nei panni del lupo e scoprire come “ragiona” e quali strategie adotta per sopravvivere. Nel vicino Palazzo delle Albere, la mostra “Dentro il colore” racconta la percezione fisica e mentale del colore attraverso un percorso articolato su sette Vulcani, con l’esposizione di reperti dalle collezioni MUSE.

Aperta entrambi i giorni, dalle 9 alle 17, anche la sede del Museo delle Palafitte del Lago di Ledro, dove è possibile scoprire come vivevano le nostre antenate e i nostri antenati preistorici.

Al Museo Geologico delle Dolomiti a Predazzo è visitabile la mostra “Forest frame, la foresta tra sogno e realtà” con le fotografie di Maurizio Galimberti che indagano il rapporto tra natura e umanità. Due speciali laboratori per bambini, giovedì 6 e venerdì 7 aprile 2023, alle 17 affrontano il tema della comparsa sulla Terra dei primi rettili e le proprietà dei minerali.

Info www.muse.it