TRENTINO MARKETING * “I SUONI DELLE DOLOMITI”: « AVVISO PUBBLICO RICERCA SPONSOR, INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE »

11.11 - mercoledì 5 aprile 2023

INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

AVVISO PUBBLICO PER RICERCA SPONSOR PER IL FESTIVAL “I SUONI DELLE DOLOMITI” – EDIZIONE 2023

La Società Trentino Marketing s.r.l., procuratore speciale di Trentino Sviluppo S.p.A., nell’ambito della propria attività di promozione del territorio – ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. 50/2016 – pubblica il presente AVVISO PUBBLICO PER RICERCA SPONSOR al fine di individuare sponsor per il Festival “I Suoni delle Dolomiti” Edizione 2023 (di seguito denominato anche “EVENTO”) come descritto nell’Allegato 1.

Art. 1 – Soggetto promotore e procedura

1. Trentino Marketing S.r.l. (di seguito anche “Trentino Marketing”), con sede in Trento, via G. Romagnosi 11, in nome e per conto di Trentino Sviluppo S.p.A., con sede in Rovereto, via F. Zeni n. 8, giusta procura speciale autenticata nella firma in data 31/12/2020 dal Notaio in Trento Dott. Paolo Piccoli, repertorio n. 42.920, in persona del Direttore Operativo dott. Nicola Polito, intende procedere alla ricerca di sponsorizzazioni per finanziare la realizzazione dell’EVENTO con la finalità di produrre maggiori economie.

2. Il presente avviso, in alcun modo vincolante per Trentino Marketing, è da ritenersi finalizzato alla ricezione di manifestazioni di interesse da parte di soggetti potenzialmente interessati e qualificati.

3. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito.

4. Trentino Marketing si riserva di individuare uno o più candidati con i quali stipulare il contratto di sponsorizzazione. Trentino Marketing si riserva, inoltre, di non selezionare nessun candidato, qualora nessuna delle offerte pervenute sia ritenuta congrua o conveniente per Trentino Marketing stessa, come pure di procedervi anche se venisse presentata una sola offerta, a condizione che la stessa sia ritenuta conveniente per sia sotto il profilo tecnico che economico.

5. Trentino Marketing potrà consentire la presenza di più sponsor per la medesima iniziativa, assicurando però a ciascun Sponsor l’esclusiva merceologica per il proprio settore.

6. Si precisa che relativamente alla categoria, produzioni agroalimentari, Trentino Marketing in quanto soggetto proposto alla promozione delle eccellenze enogastronomiche del territorio non prenderà in considerazione candidature di soggetti in concorrenza con tali prodotti.

Art. 2 – Oggetto della sponsorizzazione

1. La sponsorizzazione si traduce in finanziamenti diretti per la realizzazione dell’EVENTO di cui al presente avviso, riconoscendo allo “sponsor” un ritorno di immagine grazie all’utilizzazione di appositi spazi pubblicitari sul materiale dell’EVENTO e/o ad altre forme di azioni nella realizzazione dell’EVENTO.

2. Ai fini del presente avviso, per contratto di sponsorizzazione si intende il “particolare contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale l’Amministrazione (sponsee) offre ad un soggetto terzo (sponsor), il quale si obbliga a pagare un determinato corrispettivo e/o a fornire beni/servizi, la possibilità di divulgazione del suo marchio, logo o segno distintivo, mediante interventi a rilevante contenuto d’immagine”.

2. Le proposte di sponsorizzazione dovranno dunque essere sotto forma di erogazione economica.

3. Sono in ogni caso escluse sponsorizzazioni riguardanti:

a) la propaganda di natura politica, sindacale, religiosa e di dubbia moralità;

b) la propaganda collegata al tabacco, materiale pornografico, armi, gioco d’azzardo;

c) messaggi offensivi, di fanatismo, razzismo e comunque lesivi della dignità.

4. L’offerta minima per la manifestazione di interesse per la sponsorizzazione è pari a euro 10.000,00 (diecimila/00) iva e oneri esclusi.

Art. 3 – Impegni dello sponsor

1. Il Soggetto selezionato come sponsor avrà come obbligazione la corresponsione di un finanziamento a favore dello Sponsee.

2. L’importo indicato nell’offerta dovrà essere versato contestualmente alla firma del contratto secondo le modalità che verranno comunicate al soggetto selezionato.

3. Tutti i materiali di comunicazione realizzati dallo Sponsor sono a spese e cura dello stesso, previa approvazione del materiale stesso da parte di Trentino Marketing, così come imposte e tasse se dovute.

4. Al termine del contratto, lo Sponsor è tenuto, a propria cura e spese, alla rimozione del messaggio pubblicitario ed alla eliminazione dei materiali.

Art. 4 – Individuazione degli impegni generali dello Sponsee

1. Al soggetto individuato come Sponsor, Trentino Marketing garantisce, in linea generale e tenendo conto dell’entità della sponsorizzazione:

– citazione dello Sponsor su tutti i comunicati stampa Italia ed Estero relativi al Festival “I Suoni delle Dolomiti”;

– presenza di una pagina pubblicitaria dello Sponsor sul flyer che verrà stampato in 30.000

copie;

– presenza del logo dello Sponsor sulle pagine del portale dedicate al Festival;

– menzione dello Sponsor nel corso della presentazione di tutti i concerti;

– disponibilità a costruire, con costi a carico dello Sponsor, azioni personalizzate condivise e coerenti con i contenuti e i valori del festival;

– disponibilità ad effettuare azioni di comunicazione digitale che coinvolgano lo Sponsor sui canali digitali del festival;

– messa a disposizione di nr. massimo di 10 posti in posizione privilegiata per i clienti in occasione degli appuntamenti del festival ad esclusione del trekking;

– possibilità di utilizzare la qualifica di SPONSOR del Festival “I Suoni delle Dolomiti – edizione 2023” per la propria attività di comunicazione nel periodo di validità del contratto.

2. Lo Sponsee si impegna ad emettere a favore del soggetto individuato come Sponsor fattura per l’importo pari al valore della sponsorizzazione.

Art. 5 – Requisiti di partecipazione

1. Il presente avviso è rivolto ai soggetti privati, associazioni e/o organismi di cui all’art. 45 del D.lgs 50/2016 e s.m., che non incorrano nei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo e che abbiano i seguenti requisiti:

– coerenza con gli interessi pubblici;

– assenza di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella provata oggetto della sponsorizzazione o pubblicità;

– assenza di pregiudizio o danno all’immagine dello Sponsee o delle sue iniziative;

– assenza di contenzioso con lo Sponsee;

– inesistenza di situazioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale;

2. A tal fine i soggetti interessati dovranno compilare e presentare il modulo “Dichiarazione possesso dei requisiti” sub Allegato 4.

Art. 6 – Modalità di presentazione delle offerte di sponsorizzazione

1. I soggetti interessati devono far pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 14/04/2023, la lettera di manifestazione di interesse redatta sul modello sub Allegato 2 “Modello Manifestazione di interesse” e la Dichiarazione sub Allegato 4 “Modello di dichiarazione possesso dei requisiti”, trasmettendo il tutto a mezzo PEC al seguente indirizzo: acquisti@pec.trentinosviluppo.it. La documentazione di cui al precedente comma deve essere resa utilizzando possibilmente i files allegati in formato pdf, con apposizione della firma digitale da parte del legale rappresentante dell’impresa o da soggetto dotato di apposita procura speciale; al documento così ottenuto (con estensione .p7m). Nell’invio tramite PEC è necessario riportare nell’oggetto del messaggio la seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO PER RICERCA SPONSOR PER IL FESTIVAL I SUONI DELLE DOLOMITI 2023. Scadenza ore 12.00 del 14/04/2023”.

Si ricorda che il servizio di PEC ha validità legale solo se entrambe le e-mail, quella da cui si invia e quella in cui si riceve il messaggio, sono e-mail di posta certificata. Eventuali messaggi spediti da caselle non certificate o con oggetto diverso da quanto sopra indicato non saranno presi in considerazione. Il recapito della PEC rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

2. Non saranno prese in considerazione e saranno conseguentemente escluse istanze pervenute oltre il termine previsto nell’avviso; a tal fine farà fede unicamente la data e l’ora di ricezione, come da ricevuta di avvenuta consegna del messaggio.

Art. 7 – Esame delle proposte e scelta degli Sponsor

1. Le proposte dei soggetti che avranno manifestato il proprio interesse a partecipare alla procedura saranno vagliate da apposita commissione di valutazione, che verrà istituita successivamente alla data di scadenza di presentazione delle manifestazioni di interesse.

2. La commissione di valutazione valuterà le proposte pervenute sulla base dei seguenti criteri:

– valore economico;

– legame e identificazione dello sponsor con i valori che il Festival si propone di comunicare;

3. Nel caso pervenissero offerte similari da candidati in diretta concorrenza tra loro, al fine di individuare l’offerta più vantaggiosa, lo Sponsee si riserva la facoltà di avviare, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di condizioni tra i contraenti, un ulteriore trattativa tra i soggetti al fine di massimizzare l’utilità per lo Sponsee. In caso contrario, la selezione dello Sponsor avverrà sulla base di parametri di valutazione che verranno determinati in riferimento al progetto oggetto di sponsorizzazione.

4. Con i soggetti identificati sarà sottoscritto apposito contratto di sponsorizzazione. Lo Sponsee si impegna, limitatamente all’intera durata della sponsorizzazione a non stipulare, esclusivamente in riferimento all’evento “I Suoni delle Dolomiti” edizione 2023, ulteriori contratti di sponsorizzazione finalizzati alla promozione di prodotti che siano in concorrenza con i prodotti dello Sponsor individuato.

Art. 8 – Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito GDPR)

In riferimento ai dati trattati da Trentino Marketing S.r.l. nell’ambito della negoziazione, stipulazione ed esecuzione dei contratti con i fornitori e clienti, in nome e per conto di Trentino Sviluppo S.p.A., le stesse hanno sottoscritto un contratto di contitolarità, come definito all’art. 4.2) del GDPR, riguardante i dati personali trattati.

Trentino Marketing S.r.l. e Trentino Sviluppo S.p.A. assicurano che i dati personali relativi al presente rapporto contrattuale sono trattati solo ed esclusivamente al fine di dare esecuzione allo stesso e di rispettare gli obblighi di legge. I dati saranno trattati con modalità elettroniche e manuali, conservati per la durata prevista dalla legge e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione, salve disposizioni normative o provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Per i soli fini connessi all’adempimento contrattuale, i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi.

Il Soggetto individuato è tenuto ad osservare le norme vigenti in materia di tutela dei dati personali relativi ai soggetti con cui entra in contatto per la manifestazione di interesse al presente avviso pubblico. Inoltre, i dati raccolti o di cui entra in possesso non possono essere diffusi, pubblicati o comunicati a nessun altro soggetto al di fuori di Trentino Marketing S.r.l. e/o Trentino Sviluppo S.p.A..

Al Soggetto individuato spettano i diritti di cui al GDPR che potranno essere esercitati rivolgendosi al titolare del trattamento, Trentino Sviluppo S.p.A. come indicato nell’informativa integrale è scaricabile su

https://trentinosviluppo.it/public/file/trasparenza/Altri%20contenuti/2023_informativa_fornitori conti tolarit%C3%A0_TS_TM.pdf

Art. 9 – Responsabile del Procedimento: Nicola Polito.

Art. 10 – Quesiti e chiarimenti: quesiti di carattere tecnico-procedurale, di contenuto, di metodo e in merito al presente avviso e alla documentazione devono pervenire, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo acquisti@pec.trentinosviluppo.it entro e non oltre 10 giorni antecedenti la scadenza dell’avviso.

Trentino Sviluppo S.p.A. pubblicherà tempestivamente le risposte in forma anonima ai quesiti sul sito http://www.trentinosviluppo.it nella sezione Bandi e Appalti e comunque non oltre 5 giorni antecedenti dalla data di scadenza del presente avviso. Non sarà garantita risposta ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. I quesiti dovranno essere formulati esclusivamente in lingua italiana.

Art. 11 – Forme di pubblicità: il presente Bando sarà pubblicato per 15 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Stazione appaltante all’indirizzo www.trentinosviluppo.it nella sezione bandi e appalti.

Trentino Marketing s.r.l. Il Direttore Operativo Nicola Polito

(documento firmato digitalmente)

Allegati:

ALLEGATO 1 – Presentazione Festival I Suoni delle Dolomiti ALLEGATO 2 – Modello manifestazione di interesse ALLEGATO 3 – Schema di contratto

ALLEGATO 4 – Modello di dichiarazione possesso dei requisiti

ALLEGATO 2

trspa-29/03/2023-0007011 – Allegato Utente 2 (A02)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

per la sponsorizzazione del Festival “I Suoni delle Dolomiti” edizione 2023

Soggetto proponente:

Nome Cognome

in qualità di Legale rappresentante di c.fiscale/P.IVA ,

iscritto al Registro delle Imprese di

con sede legale in via/piazza

C.A.P. città prov.

tel. fax cell.

e-mail

DICHIARA

 di accettare tutte le condizioni previste nel bando e relativi allegati per la sponsorizzazione dell’Evento

 di accettare quanto previsto nello Schema di contratto di sponsorizzazione sub Allegato 3

E DI ESSERE INTERESSATO A SPONSORIZZARE l’Evento in qualità di Sponsor

 In denaro per il valore di € al netto dell’IVA

Si allega:

– modello “Dichiarazione possesso dei requisiti” come da fac simile Allegato 4;

– breve relazione sull’attività dello sponsor (max 20 righe) e sulla sua congruità con i criteri di valutazione della stessa esplicitati nel bando e relativi allegati.

Data

Il dichiarante (documento firmato digitalmente)